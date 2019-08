Tandløst: God at halv-sove til

En nogenlunde røvfuld

‘Wu Assassins’ (Netflix)

***

Kampscenerne prøver virkelig, men detaljerne er ikke helt på plads. Og sådan er det faktisk generelt med serien. Foto: Daniel Power / Netflix

Nogen gange har man bare brug for lidt ramasjang - og nej, ikke DR's børne-tv - men en omgang action, hvor den dybe fortælling træder et lille skridt i baggrunden for at gøre plads til slåskamp og andet sjov.

'Wu Assassins' er Netflix' bud på en sådan serie - og den er ærligt talt kærkommen, da det lader til, at Netflix er gået all in på bløde indieserier eller mørke thrillerserier, og samtidig har smidt actionserier som 'Daredevil' og 'The Punisher' over bord.

Desværre er kampscenerne ofte meget kluntet, hvor det ligner, at en skurk lidt står og venter på at få en røvfuld. Der er heller ikke meget kød på 'Wu Assassins' - tværtimod - men hvis man trænger til noget at halvsove til, mens tømmermændene aftager, så er dette et fint bud.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Effektfuld kidnapningshistorie

'Our Boys' (HBO Nordic)

****

HBO-serien er en fin skildring af en politisk krise, og en intelligent fortælling om roden til had. Foto: HBO Nordic

Da tre jødiske drenge i 2014 bliver dræbt får det konflikten i Gaza til at blusse op. 'Our Boys' er en skildring af disse begivenheder. Der er tale, om en miniserie i ti afsnit, men der er i skrivende stund blot udgivet to.

'Our Boys' sætter ganske effektfuldt ansigter på en dyb problematik, der kan virke fjern og abstrakt for mange. Der gøres fint brug af virkemidler, der blander dokumentariske optagelser med fiktion, og kernen i historien er på plads. Så alt burde spille. Dog bliver man som seer lidt hægtet af, da seriens tempo virkelig er varieret, og skaberne ofte giver ånderum til mindre interessante scener.

Når det er sagt, så er det noget så sjældent, som en god fortælling om hadets natur. Fornemt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hospitalet er heldigvis ikke sterilt

'Interns' (Viaplay)

****

De fire centrale karakterer spiller ganske fint i denne franske serie. Foto: Viaplay

Af en eller anden grund, så kan produktionsselskaber virkelig godt lide at lave serier om hospitaler og lægers liv. Det udspringer nok af en nysgerrighed vedrørende liv og død, og dem der står imellem.

Problemet er bare, at disse serier ofte er blottet for godt skuespil og overfyldt med melodrama og banale pointer. 'Interns' (orignaltitel: 'Hippocrate', red.), der omhandler fire medicinstuderende, der må træde til, da et hospital bliver ramt af karantæne, går fri for disse kedelige tendenser og fortæller rent faktisk små fine fortællinger takket være dygtigt skuespil og fint kameraarbejde.

Der er altså rent faktisk plads til menneskelige, ægte følelser i denne franske serie. Godt at se, at det hele ikke er blevet afsprittet.