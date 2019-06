Klichéerne står i kø

'Section Zéro - første sæson' (Viaplay)

***

Den franske serie bliver med sine mange klichéer og frustrerende kameraføring hurtigt trættende. Foto: Viaplay

I en nær fremtid er det verdens største firmaer, der styrer verden, som er opdelt i forskellige distrikter. Her vil det største distrikt have en milits til at stå for ro og orden. Dette fører naturligvis til sammenstød ...

Fortællemæssigt er alt i denne franske fremtidsserie ret klumpedumpet - og det hjælpes slet ikke på vej af stilistiske valg, som virkede banebrydende i 50'erne. Med voice over og rundtossefremkaldende kameraføring.

Dog fornemmer man, at serien har noget på hjerte, og folkene bag får da også stablet en imponerende flot og troværdig verden på benene.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fra babe til forskruet morder

'The Sinner - første sæson' (Netflix)

****

Bill Pullman og Jessica Biel er overraskende velfungerende i mordmysteriet 'The Sinner'. Foto: Netflix

Når man lader øjnene glide ned over Jessica Biels cv, bliver man ikke synderligt imponeret over kvalitetsniveauet. Skal man være helt ærlig, så er hun nok ofte blevet castet på baggrund af sit udseende.

Men har man set interviews med hende det seneste års tid, har hun virket bemærkelsesværdigt stolt af sin nye serie 'The Sinner', som nu kan ses på Netflix.

Der skal ikke røbes for meget om handlingen, men kort sagt er der tale om et komplekst mordmysterium. 'The Sinner' er overraskende fint skruet sammen, ganske originalt og velspillet. Biel har altså langt om længe noget på cv'et, som hun i den grad kan være stolt af.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tidligere Disney-stjerne som narkoafhængig i sexshow

'Euphoria - første afsnit' (HBO Nordic)

*****

Zendaya er ikke længere en uskyldig Disney-stjerne. I den nærmest psykedeliske serie 'Euphoria' giver hun den hele armen som den narkoafhængige, desillusionerede teenager Rue. Foto: HBO Nordic

Den tidligere Disney-stjerne Zendaya er blevet en halvvoksen kvinde og er blevet lidt af en kultperson for moderne, unge kvinder. Derfor er det også enormt passende, at hun har den altoverskyggende hovedrolle i den nye og meget moderne ungdomsserie 'Euphoria'.

Serien er skudt så smukt, at man næsten ryger i trance, og de unge kan sgu spille skuespil!

'Euphoria' viser som så mange andre serier, at unge har problemer - men i disse moderne tider er det ikke 'bare' den første gang og alkohol, der giver hovedbrud. Det er hårde kemiske stoffer, det er deling af nøgenbilleder, og forældre, der aldrig kommer til at forstå den verden, som deres børn navigerer i.

Skulle man lave en ungdomsserie i 2019, kunne det ikke gøres meget bedre. Serien er dog enormt eksplicit - selvfølgelig i de ting, som den viser (hvilket er sex og stoffer i lange baner), men de store temaer bliver virkelig også smasket op i ansigtet på seeren.

Der er i skrivende stund blot udkommet ét enkelt afsnit - lad os håbe på, at serien kan holde det høje niveau.