TV2's nye krimiserie er et knockout til DR

Christoffer Boes Afdeling Q-film 'Journal 64' slog i den forgangne weekend publikumsrekord i de danske biografer, og nu er den tidligere kunstfilminstruktør så aktuel med krimisatsningen 'Kriger' på TV2. Og lur mig, om ikke også den går hen og bliver en succes. Det bør den i hvert fald gøre, hvis der er nogen retfærdighed til.

Anslaget er som sådan ikke voldsomt originalt. Krigsveteranen CC (Dar Salim) vender hjem plaget af dårlig samvittighed over vennen Peters død på slagmarken. Peters enke (Danica Curcic) bekæmper organiseret kriminalitet for politiet, og udnytter CC's skyldfølelse til at overtale ham til at infiltrere rockerbanden Wolves, der har planer om at overtage hele det københavnske narkomarked.

Pragtpræstation af dansk stjerneskud

CC kommer hurtigt ind i varmen hos rockerhøvdingen Tom (en dejligt diabolsk Lars Ranthe), og så har vi balladen. Samt det klassiske spørgsmål om hvorvidt målet helliger midlet.

Det er nemt af finde paralleller til eksempelvis Susanne Biers 'Natportieren' eller Fenar Ahmads 'Underverden' (hvor Salim også spillede hovedrollen,), men 'Kriger' er alligevel helt sin egen. Ikke mindst på grund af det fremragende trekløver Salim, Curcic og Ranthe, der alle formår at give deres karakterer tyngde og troværdighed.

Som altid i et premiereafsnit skal boldene lige sættes sættes i spil, men jeg har smugkigget lidt i de kommende episoder, og kan godt garantere, at spændingsniveauet bare stiger og stiger. Samtidig med at man ikke blot leverer mekanisk plotafvikling, men også giver sine personer mulighed for at udfolde og udvikle sig undervejs.

Som altid når Boe står bag, er den visuelle side af sagen en udsøgt fornøjelse, og fotografen Jacob Møllers københavnerbilleder er (lige som det var tilfældet i 'Journal 64') er en æstetisk nydelse. Den mand kan virkelig noget med locations. Boe har i stort set alle sine film haft et nært forhold til byen, og den affære fortsætter heldigvis her.

Det er i det hele taget godt at se, at Boe også i en mainstream sammenhæng formår at bevare sin særlige kunstneriske sensibilitet, der formår at hæve 'Kriger' et godt stykke op over den jævne nordic noir. Hvorvidt rockermiljøets sært småborgelige univers er specielt realistisk beskrevet, kender jeg ikke nok til den verden til at kunne bedømme, men det fungerer overbevisende indenfor fiktionens rammer, og det er i denne sammenhæng jo det vigtigste.

Heftigt dansk actionbrag

TV2 har rent kvalitetsmæssigt haft svært ved at konkurrere med DR på seriefronten - ikke mindst hvad krimier angår - et indtryk som forgængeren 'Greyzone' kun delvist formåede at ændre, men med 'Kriger' er det i den grad TV2, der har sat sig i både det kunstneriske og det spændingsmæssige førersæde. Både 'Bedrag II' og 'Mord uden grænser II' var betydeligt ringere produktioner målt på alle tænkelige parametre.

Man kan med andre ord godt sætte kryds i kalenderen de kommende fem mandage.

Medv.: Dar Salim, Danica Curcic, Lars Ranthe, Søren Malling m.fl.