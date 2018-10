TV2's nye sovepille: Det er sygt kedeligt

Se også: 'Badehotel'-skuespiller ramt af sygdom: Trækker sig fra tv-serie

Instruktøren Roni Ezra har tidligere stået bag spillefilmen om '9. april', og befinder sig også her i TV2 Charlies nye seriesatsning 'Sygeplejeskolen' på sikker afstand af nutidens begivenheder og konflikter. Som titlen antyder, befinder vi os i hospitalsgenren, men meget liv, død og drama er der nu ikke i seriens optakt.

Ideen er egentlig meget god. Vi befinder os i begyndelsen af 1950'erne og Danmark lider af en bogstavelig talt fatal mangel på sygeplejersker, og nogen (i dette tilfælde forstanderinden Margrethe Lund spillet af Benedikte Hansen) får den lyse ide, at man jo også kunne begynde at rekruttere mænd til uddanelsen.

Så man indleder et eksperiment, hvor seks mandlige elever får muligheden for at modbevise tesen om 'omsorg og pleje ikke ligger til mænds karakter'. Det har de fire måneder til at gøre, og det er dem, der er omdrejningspunktet i de seks afsnit af 'Sygepleskolen'.

Det giver selvfølgelig rig mulighed for at komme med en lang række eksempler på datidens stereotype kønsrolleforestillinger, men da seriens karakterer i hvert fald indledningsvis alle er skrevet med versaler, hæver vi os vi aldrig rigtig over stavepladeniveauet. Afdelingssygeplejesken Ruth (Anette Støvelbæk), som står for oplæringen, er selvfølgelig frøken og går under øgenavnet 'Heksen', lige som overlægen (Jens Jørn Spottag) er en forstokket selvfed nar, der tilmed er glad for unge kvindelige sygeplejersker.

Vores to helte er den tidligere soldat (så bliver modsætningen ikke meget tydeligere), Erik, spillet af Morten Hee Andersen, der fik sit gennembrud i første sæson af 'Herrens veje', samt overklassepigen Anna (Molly Egelind, som man for tiden også kan se i 'Vild med dans'). De skal selvfølgelig repræsentere fremtiden - der altså kommer fra både toppen og bunden af samfundet - og skal undervejs nok tage et par omgange i ringen mod de respektive fordomme, der klæber til dem.

Konturerne til en romance bliver også antydet, men det ville næsten være for tykt, ikke?

På den anden side virker det ikke rigtig som om, at der er noget, som er for tykt her. Tidsmarkørerne er smidt på med en skovl, solen skinner konstant og alle spiller som om de er et til optagelsesprøve i den lokale revy. Til gengæld tales der så tydeligt i tommetykke klicheer, at man ikke engang behøver at tænde for høreapparatet for at kunne følge med.

Det er ikke så tåkrummende ringe som 'Badehotellet', og det virker også som om, at der trods alt er andet end nostalgi på spil, men udførelsen er stadig beskæmmende klodset, og man er ikke meget for at lade noget som helst være op til publikum selv. Så ja, det kan da godt være, at der er lidt kalorier i skidtet, men det bliver stadig serveret, som var det søbemad.

