'Ubådssagen' er blevet til fremragende tv

Der har været en del diskussion om, hvorvidt man kunne tillade sig at basere en tv-serie om Peter Madsens bestialske mord på journalisten Kim Waal i det, der i pressen kom til at hedde 'Ubådssagen'. Altså hvorvidt man kunne tillade sig at transformere en virkelig tragedie til kaffeklar underholdning i den bedste sendetid. Nu er det jo langt fra første gang, at det er sket, og balladen har måske mest været et resultat af, at sagen er så relativt ny, som tilfældet er.

Men så længe, man gør det så sobert og sikkert - ja nærmest demonstrativt usensationelt - som det er tilfældet i 'Efterforskningen', så ser jeg ingen problemer i det. Og når det tilmed resulterer i så fremragende tv, som her, så er der jo tale om en ren win-win situation.

Som titlen mere end antyder, så fokuserer Tobias Lindholms serie udelukkende på selve opklaringsarbejdet, og vi ser overhovedet ikke mordet eller kommer med ned i ubåden, ligesom Peter Madsen slet ikke optræder i serien, men blot omtales som 'gerningsmanden'. Der er ingen grund til at give ham mere taletid.

Det har man uden unødige krumspring kunnet gøre, fordi 'Efterforskningen' baserer sig på den daværende vicepolitiinspektør Jens Møllers personlige historie om sagen, og han havde på intet tidspunkt undervejs direkte kontakt med morderen. Der var altså ikke ham, der stod for afhøringerne.

Møller fremstilles med vanlig underspillet klasse af Søren Malling, og selv om alt omkring ham også spiller lydefrit, så er 'Efterforskningen' først og fremmest hans serie. På sagens dag 1 - den 11. august 2017 - har Møller og specialanklageren Jakob Buch-Jepsen (Pilou Asbæk) netop tabt en anden mordsag, hvor de begge var overbeviste om, at den tiltalte var skyldig, og Møller udtaler forbistret: 'Jeg hader at tabe'.

Man får da også det indtryk, at det primært er ham og hans holds ufatteligt stædige og ekstremt minutiøse detektivarbejde, som bevirker, at sagen overhovedet bliver opklaret.

Ufatteligt! 'Anden' gør det sgu igen

Tobias Lindholm har med film som 'R' (2010), 'Kapringen' (2012) og 'Krigen' (2015) for længst etableret sig som en af vores bedste og mest virkelighedsnære instruktører og understreger blot formatet med 'Efterforskningen'. Han har modet til at lade sagen folde sig langsomt ud og evnen til at fastholde spændingen undervejs, på trods af at vi jo på forhånd kender udfaldet, og der ret beset ikke er meget action over reelt politiarbejde, som hovedsageligt handler om tålmodighed, grundighed og stædighed.

Og selv om Kim Waals forældre (spillet af Rolf Lassgård og Pernilla August) spiller en væsentlig rolle undervejs, dribles der også elegant uden om de ellers oplagte sentimentale faldgruber. Det er med andre ord mesterligt tv-håndværk, der på intet tidspunkt lefler for de nemme og hurtige løsninger, og som tør tro på, at seerne heller ikke ønsker det sådan.

Medv.: Søren Malling, Pilou Asbæk, Laura Christensen, Pernilla August m.fl.