Ulrich Thomsen godt ude at skide: Herligt!

Ulrich Thomsen om 'datters' død: - En helt absurd tanke

Ulrich Thomsen, Nikolaj Lie Kaas, Trine Dyrholm, Lars Mikkelsen, Søren Malling, David Dencik og Lars Ranthe - plus det løse. Ja, det er noget af en A-kæde, Viaplay har samlet til deres nye egenproducerede mini-serie 'Forhøret'. Instruktion varetages af Christoffer Boe, der senest har haft stor publikumssucces med TV2-serien 'Kriger' samt Jussi Adler-Olsen-filmatiseringen 'Journal 64' efter en noget smallere start på karrieren.

Ulrich Thomsen er suveræn som knudemanden Bjørn, der forsøger at opklare datterens død. Foto: Henrik Ohsten/Viaplay

Manuskriptet er skrevet af Boe i samarbejde med Jakob Weis, der debuterede som forfatter til den skønne Paprika Steen-komedie 'Den tid på året', som jo snart er ved at være aktuel igen. Vi er med andre ord i kyndige hænder her.

Se datoerne: Nye 'Afdeling Q'-film på vej

Gode navne gør det som bekendt ikke alene. Det gør en god idé heller ikke, men kombinerer man de to ting, er man ret godt på vej. 'Forhøret' er genremæssigt en krimi eller en politiserie, dog bestemt ikke en vanlig en af slagsen med masser af skuddueller, action og biljagter. Nærmest tværtimod. Serien er i den grad dialogbåret og der er skåret helt ind til benet.

Det er selvfølgelig med til at holde budgettet nede, men det virker nu også som om, at der er en dybere tanke bag. Historien er den, at politimanden Bjørns (Ulrich Thomsen) datter Christina (spillet af Alma Ekehed Thomsen - ja, de er også far/datter ude i virkeligheden) bliver fundet død i en dyr københavnerlejlighed og hendes endeligt bliver hurtigt affærdiget som selvmord.

Det nægter den ikke helt ligevægtige Bjørn dog at tro på, så han kaster sig straks ud i opklaringen af den forbrydelse, som han mener ligger bag. Hvordan det ender, må man selv se.

Se også: Begik bommert på børnenes skole

Hele handlingen foregår på under et døgn og hvert af de otte relativt korte afsnit (20-25 minutter) udspiller sig på en enkelt lokation - retsmedicinsk institut, det mulige gerningssted, et bordel, en bil etc. - hvor Bjørn konfronterer en af de mistænkte. Et kunstgreb, der fungerer ganske overbevisende og hvor der satses mere på indre end ydre spænding.

Der er nærmest tale om otte psykologiske kammerspil og den slags kræver selvfølgelig, at skuespillerne leverer varen. Det gør de alle til hobe her, men helt centralt står Ulrich Thomsen, der er med i næsten hver eneste scene. Han leverer en formidabel indsats som Bjørn, der allerede er godt ude at skide ved seriens start, men bestemt ikke bliver mere stabil undervejs, mens skeletterne (ikke kun hans egne) vælter ud af skabene. Måske 'Forhøret' slet ikke er en krimi, men et familiedrama?

Ny dansk storfilm: Ufrivilligt komisk

Visse centrale dele af historien får lov at blive ved antydningen, hvilket bestemt ikke gør noget, hvis man spørger mig. Det er de færreste ting, der vinder ved at blive skåret ud i pap. Herligt at Viaplay - som man også så med svindlerkomedien 'Friheden' - læner sig op ad andre rendyrkede kommercielle spillere som Netflix og HBO ved at turde satse på originalitet og substans. Oven i købet danskproduceret. Måske viser det sig, at det i sidste ende kan betale sig at satse på kvalitet. Det ville da være herligt.

Medv.: Ulrich Thomsen, Trine Dyrholm, Nikolaj Lie Kaas, Lars Mikkelsen m.fl.