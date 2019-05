USA var ikke først på Månen

Amerikaneren Neil Armstrong var ifølge historien det første menneske, der satte foden på måneoverfladen 21. juli 1969 klokken 3:56:20 dansk tid.

Men faktisk landede en vaks reporter i skikkelse af Tintin på Jordens nærmeste kosmiske nabo allerede i begyndelsen af 1950'erne, da Hergés to album om månerejsen 'Mission til Månen' og 'De første skridt på Månen' udkom første gang.

Det var altså femten år før Apollo 11-missionen i 1969 og endda før opsendelsen af Sputnik-satellitten i 1957.

Månelandingen i 1969 - fup eller fakta? Her er det bedste argument

Og hvem ved, om det var den belgiske tegneserieskaber Hergé, der er citeret for at sige: 'Ved at tro på sine drømme kan mennesket virkeliggøre dem', der var med til at puste til realiseringen af en af menneskehedens største teknologiske bedrifter.

Tintin fanger sin besværlige makker - kaptajn Haddock - med en lasso på forsiden af den nye, danske jubillæumsudgivelse.

Hergé døde 3. marts 1983, 75 år gammel. Han blev født 22 maj, og dagen i dag fejres af det danske tegneserieforlag Cobolt med en genudgivelse af de to ikoniske Tintin-album i en indbundet jubilæumssamling af de to legendariske album.

Desværre er den nye, samlede udgivelse ikke udstyret med ekstraudstyr, hvor man kunne være blevet klogere på, hvordan de to album i sin tid blev til.

Heldigvis skal man ikke klikke længe rundt på internettet for at finde de talrige anekdoter om, hvordan Hergé eksempelvis lod en model af den ikoniske rød- og hvidternede raket bygge, så de tekniske tegninger kunne sidde lige i skabet.

Den samlede udgivelse er på 128 sider og koster 298 kroner.