Utroligt: Anden bliver ved med at være på toppen

Anders Matthesen viser igen med soloshowet 'Anden bringer ud', at han stadig ikke er ved at løbe tør for hverken stof eller talent

Anders Matthesen er tilsyneladende ustoppelig. Sidste år fejrede han 25 års jubilæum som komiker med tre stort opsatte - og hysterisk morsomme - show i Royal Arena, samtidig med at han var kraftigt involveret i animationsfilmen 'Ternet Ninja' (bygget over hans børnebog af samme navn), der endte med at sælge næsten 950.000 billetter i de danske biografer.

I år har han spillet en af hovedrollerne i komediedramaet 'De frivillige', færdiggjort endnu en bog, samt lanceret endnu et soloshow 'Anden bringer ud'. Det mest utrolige af det hele er næsten, at kvalitetsniveauet er så højt hele vejen igennem. Det gælder også 'Anden bringer ud', der rammer København med hele ni shows i Falkoner Salen i disse dage samt en en længere turne landet over de kommende måneder.

Anden scorer millioner

'Anden bringer ud' er back to basics. Det vil sige en forestilling blottet for staffage. En scene uden udsmykning overhovedet, en mand, en mikrofon og en Cola Zero. Det er det. Nå ja, og så en gang nyfarvet hår. Man har altså absolut intet andet end sin humor at gemme sig bag. Og det stiller altså ret store krav, hvis den skal bære igennem i samtlige 100 minutter. Men det gjorde den. Uden et eneste dødt sekund undervejs.

Matthesen har en evne til at gøre stort set alt morsomt. Hvad enten det er en tur ned til flaskeautomaten, at køre om bord på færgen mellem Odden og Aarhus, en urinprøve eller sågar sultne børn i fjernsynet. Få - om nogen - formår at være så upassende som Matthesen, og stadig være virkelig sjov. Fordi det måske nok er grænseoverskridende, men det er aldrig ondsindet eller perfidt. Der er så at sige en mening med galskaben.

Ufatteligt! 'Anden' gør det sgu igen

Lige som i jubilæumsshowet fik den efterhånden alt omsiggribende krænkelseskultur sig også nogle velplacerede verbale slag. Det var stadig skægt. Ellers fylder det virkelig meget i Matthesens show, at han er blevet familiemand og far. Hvis man har prøvet det selv, ved man, at det i virkeligheden ikke altid er lige morsomt. Men det er det i Matthesens univers. Som i virkelig morsomt. Teletubbies, Disney Sjov eller julens traditioner. Det hele får en tur gennem Matthesens forvrængede optik og kaster pludselig nye betydninger af sig.

Men selv om han i den grad trækker på det personlige stof, så bliver det aldrig privat. Han formår at servere det, så man kan spejle sig selv i det. Hvilket selvfølgelig betyder, at vittighederne bliver meget mere end blot vittige. Hans formidable evner som stemmeefterligner fik vi også adskillige bud på her - fra L.O.C. over Claes Bang til en svensktalende charterguide. Alt udført med overlegen sproglig fornemmelse.

Ud over at rappe, er der vist ikke noget, som den mand ikke kan. Jonathan Spang og Lars Hjortshøj har de kommende uger premierer på deres respektive soloshow. De skal stamme ballerne gevaldigt, hvis de skal være med på det her niveau.