Vellykket show hylder musikalske giganter i Tivoli

Den karakteristiske bygning Glassalen i Tivoli - oprindelig bygget i 1863 og genopført af Poul Henningsen i 1946 - lagde i forrige århundrede scene til, når nogle af verdens største musikalske divaer skulle optræde i hovedstaden. Vi taler daværende superstjerne som Josephine Baker, Marlene Dietrich, Ella Fitzgerald, Eartha Kitt, Monica Zetterlund og mange andre.

Den epoke hyldes nu - i Glassalen selvfølgelig - i forestillingen 'Divaer i glas', der bygger på en idé af Caroline Henderson og er instrueret af Rolf Heim. Den tager afsæt i den periode i såkaldte Tivoli Varieté, hvor Preben Uglebjerg var konferencier og Otto Lington var orkesterleder, men tager gerne afstikkere til andre musikalske højdepunkter.

Henderson har allieret sig med skuespillerinden Birgitte Hjort Sørensen og sangerinden Kaya Brüel i det ganske vellykkede forsøg på at genoplive ånden fra dengang uden at kamme over i det museale. Rollen som Preben Uglebjerg spilles (og synges) af Carsten Svendsen, der især i anden akt løfter opgaven med bravour. Det hele krydres af fire fremragende dansere og en diskret, men effektiv scenografi.

De gyldne sange - vi taler 'What the World Needs Now', 'Love for Sale', 'Just One of Those Things', 'It Don't Mean a Thing' og andet i samme kaliber - rammes ganske elegant ind af små monologer, der fortæller noget om den pågældende sangerinde og sætter tingene i kontekst. Det fungerer elegant og stort set upåklageligt. Det velspillende seks mands orkester ledet af Nikolaj Hess gør bestemt ikke fornøjelsen mindre.

Niveauet er generelt ganske højt, da man først er kommet i gang, og blandt stjernestunderne er Hendersons Monica Zetterlund ('Visa från Utanmyra'), Hjort Sørensens speedede Rosemary Clooney ('Sway') samt Kaya Brüels fortolkning af Poul Henningsens 'For din skyld', der lige fik en ekstra dimension af, at sangen oprindelig blev fremført af Kayas mormor Birgitte Brüel.

Den nu 94-årige komponist Bent Fabricius-Bjerre, som var til stede i salen, havde skrevet en ny sang med tekst af Henderson, 'Rejsen' sunget af Carsten Svendsen, og vi kan roligt røbe, at mandens musikalske flair et fuldstændig usvækket trods den fremskredne alder.

De to absolutte pletskud var dog Birgitte Hjort Sørensen to optrædener som Marlene Dietrich, hvilket må siges at være noget af et ego og karisma at skulle fylde ud, men Hjort Sørensen var fuldstændig brillant i rollen. Hun er måske ikke verdens største sangerinde, men det kompenserede hun fuldstændig for med imponerende nærvær og timing.

Fremhæves bør dog også Hendersons glødende version af Nina Simones 'Four Women', der blev kædet sammen med de racistiske skriverier i de danske aviser, da Josephine Baker første gang besøgte Danmark i 1928.

Alt i alt et yderst veludført musikalsk show, der nok tog en tur ned af Mindernes Allé, men bestemt ikke var det mindste støvet eller bedaget. Nutidens divaer kommer måske ikke til at skrive sig ind i historiebøgerne på samme måde som koryfæerne, men mindre kan bestemt også gøre det. Og kærligheden til tiden og materialet var man ikke et sekund i tvivl om.

Medv.: Caroline Henderson, Birgitte Hjort Sørensen, Kaya Brüel, Carsten Svendsen m.fl