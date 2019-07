Verdensstjerne springer ud som modbydeligt monster

Et mediemonster uden lige

'The Loudest Voice' (HBO Nordic)

****

Russell Crowe ligner en, der nyder at give den gas som den berygtede Ailes i denne Showtime-serie. Foto: Showtime

De seneste år har Adam McKay nydt stor succes med sine spidende, satiriske og politiske film ('The Big Short' og 'Vice'). Og man skulle næsten tro, at han også stod bag denne serie om mediemanden Roger Ailes.

'The Loudest Voice' er en miniserie, hvor verdensstjernen Russell Crowe spiller rollen som den kontroversielle frontmand for Fox News, der siges at have banet vejen for Trumps præsidenttid.

Serien bruger velkendte tricks og slår smut hen over en spændende historie, hvor man egentlig godt kunne tænke sig at nå helt til bunds. Ailes er beskrevet som de seneste 50 års største monster - hvilket gør karakteren ret flad. Heldigvis er Crowe en dygtig skuespiller og kan fremtvinge lidt dybde.

Bulder, brag og ligegyldighed

'SEAL Team' (Viaplay)

***

David Boreanaz har en vis charme, og han er da også en af seriens få højdepunkter. Foto: Viaplay

Ligesom så mange andre serier - her tænkes der især på dem i stil med 'Bones' og 'NCIS' - er 'SEAL Team' en af de serier, som er med til at definere ligegyldige serier.

Denne actionserie, der omhandler en gruppe Navy SEAL-soldaters hverdag og missioner, giver dog, i modsætning til de tidligere nævnte, rent faktisk sine karakterer noget personlighed og charme.

Det kan godt være, at det er minimalt, men det gør lige, at denne serie glider lidt lettere ned end de andre ligegyldige seriebrag.

Kedsomhed på koreansk

'Designated Survivor: 60 Days' (Netflix)

**

Nogle gange får man lyst til at spole fremad i denne koreanske serie, for at få den op på et normalt tempo. Foto: Netflix

Da Nationalforsamlingen bliver ramt af et terrorangreb, er Park Mu-jin den højst rangerende embedsmand i Korea. Dermed må han kæmpe med at vænne sig til den magt, som han nu skal administrere - i 60 dage - samtidig med, at han skal løse terrormysteriet.

Selve historien falder fint ned i denne serietid, hvor politiske thrillere lader til at være sikre hit. Serien er da også fint lavet, men alt på skærmen ligner bare noget, man har set før.

Derfor bliver det ikke mindre kedeligt, når alle scener snegler sig afsted i en sådan fart, at man kan nå at slå alle de koreanske vendinger op i en ordbog - inden næste scene er i gang.