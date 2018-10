Verdensstjerner leverede verdensklassehumor

Se også: Legendarisk komiker kommer til Danmark

Det er selvfølgelig en begivenhed, når to af tidens aller største komikere, 55-årige Jon Stewart og 45-årige Dave Chappelle, gæster landet - oven i købet for første gang for begges vedkommende - så intet mindre end Royal Arena kunne gøre det.

Det kræver alligevel et vist mod at stille sig op i så imposante omgivelser, blot bevæbnet med en barstol og en mikrofon. Og oven i købet have den frækhed, at få hele salen til at slukke for deres mobiltelefoner, der tilmed skulle pakkes ind i en dertil indrettet lille taske, hvorefter man blev kropsvisiteret. Det blev flere gange understreget, at en tændt mobil ville medføre øjeblikkelig bortvisning. Det mindes jeg ikke, at jeg nogensinde har oplevet før. Logistisk forløb det uden de store forhindringer, så mon ikke, at det er noget, men kommer til at se mere til fremover.

Så er man i hvert fald sikker på salens udelte opmærksomhed og skal ikke samtid konkurrere med publikums øjeblikkelige behov for at dele alt på de såkaldt sociale medier. Heldigvis kunne begge d'herrer lever op til den. Showet var som nævnt fuldstændig skrabet - så det var ikke det, de ret høje billetpriser gik til. En vis DJ Trauma bød indledningsvis salen velkommen, og et mere vildledende navn skal man lede længe efter, for han var glemt i samme øjeblik han lukkede filerne ned.

Så kom en vis Muhammad - der engang var flygtet fra krigen i Kuwait til Houston, Texas med sine forældre - på scenen for at varme publikum op, og selv om det et eller andet sted må være en lidt utaknemmelig opgave, slap han nu ganske godt fra det. Han stjal ikke scenen fra stjernerne, men faldt overhovedet heller ikke igennem. Og det var vel det, han var hyret til.

Derefter kom først Stewart (til tonerne af Bruce Springsteen) og derefter Chappelle (til lyden af hiphop-beats) på med hver deres soloting af cirka 45 minutters varighed, for derefter at slutte med en fælles seance, der desværre blev trukket lidt for længe ud.

Stewart er mest kend for sit banebrydende arbejde som knivskarp og benhård vært på The Daily Show, som han trak sig tilbage fra i 2015, men startede karrieren i stand up, og havde bestemt ikke mistet grebet om det håndværk. Han havde publikum i sin hule hånd allerede fra den indledende sætning, hvor han fortalte os, at det her var det første land han havde været i, som han havde lyst til at kneppe. Det siger han måske til dem alle sammen, men det virkede alligevel. Få sætninger senere trak han nazi-kortet (det blev trukket en del gange), og det blev tydeligt, at han ikke har mistet en tøddel af sin brod.

Amerikansk politik (ikke mindst den siddende præsident) samt Stewarts jødiske baggrund (og hans kones katolske ditto) var blandt omdrejningspunkterne, og man skal aldrig rode sig ud i at gentage andre folks vittigheder, men det var ganske enkelt ustyrligt morsomt fra ende til anden. Man blev mindet om, hvor meget vi savner hans daglige stemme til at sortere skidt fra kanel med en troldsplint i øjet og en elegant fornærmelse på tungebåndet. Vi vil have den mand tilbage på tv nu!

Den bliver svær at følge efter, sad man og tænkte. Men ikke i mange sekunder. For den kæderygende (og sjusdrikkende) Chappelle er som bekendt en hård hund, Der blev helt klart spillet på, at de to komikere som (stereo)typer er så væsensforskellige - den intellektuelle new yorker-jøde over for den sorte mand fra ghettoen - og med stort held. Chappelle virkede tilmed lidt halvsnalret, men slaglinjerne faldt stadig som ætsende syreregn.

Når man er jævnlig gæste til dansk stand up, virkede det (med ganske få undtagelser) som at overvære en finale i Champions League, når man er vant til serie-3 kampe.

Her er nogle komikere (og egoer - ingen tvivl om det), som bruger deres taletid på andet end navlepilleri, men rent faktisk prøver at tage pulsen på tidens temperatur at tale magten direkte imod. Eller eksempelvis anklage #metoo-bevægelsen for at være alt for elitær og uambitiøs. Samtidig med at man er sjov. Det kræver også sit, at man kan få humor ud af skoleskydninger - samtidig med at man får sagt noget relevant. Ellers bliver det jo bare plat og søgt. Det er især her, at mange danske komikere går galt i byen.

Hvor begges soloafdelinger sad lige i skabet, blev det noget mere løst i koderne, da de i finalen slog pjalterne sammen. På godt og ondt. Stjernerne havde tydeligvis god indbyrdes kemi, men der gik også lidt for meget løs improvisation og rygklapperi i den. Og den afsluttende runde med spørgsmål fra salen endte mest i snik-snak. Hvilket dog også skyldtes manglende begavede indspark fra publikum, hvor termen 'dumme spørgsmål' blev taget til nye lavpunkter.

Det kan Chappelle og Stewart måske ikke tages til indtægt for, men de formåede heller ikke for alvor at vende situationen.

Men det ændrer ikke ved helhedsindtrykket af en stor aften, hvor de to topkomikere langt hen ad vejen viste, hvor begavet en revolte humor også kan være, når blot man tager den alvorligt nok.