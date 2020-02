'Vild med dans - the musical': Rent plattenslageri

Se også: Skuespiller i uheld lige inden premiere: - Jeg stortudede

Nogen et eller andet sted - sandsynligvis i en økonomi- eller marketingafdeling - må have tænkt: 'Det der 'Vild med dans' er da ret populært, og det er musicals vist også. Vi laver sgu en kombination. Det er et stensikkert hit.' For hvis der har været andre ambitioner bag Østre Gasværk Teaters seneste premiere 'Vild med dans - the musical' end at sælge billetter, så er det ikke nogen, der fremgår af selve forestillingen.

Forstå mig ret. Der er intet galt i at ville sælge billetter. Teatre skal også betale husleje og løn til de ansatte og så videre. Men hvis det er ens eneste formål, så minder det grangiveligt om gustent overlæg. For nu ikke at sige decideret plattenslageri.

Her er Grünewalds nye kæreste

Der er også tale om falsk varebetegnelse, for at det ikke skal være løgn. Når noget kategoriseres som en musical, vil de fleste nok have en eller anden forventning om, at de medvirkende synger undervejs. Det er ligesom en del af konceptet. Bare ikke her, bortset fra lidt meget diskret kor på et enkelt nummer.

Den side af sagen varetages af de to sangere James Sampson og Gry Trampedach, der lirer nogle af de sidste 85 års - den ældste var så vidt jeg kunne spore Irving Berlins 'Cheek to Cheek' fra 1935 - mest fortærskede travere af sig til tonerne af dødfødte suppe, steg og is-arrangementer. Jeg sværger, at da de gav sig i kast med en fuldstændig malplaceret, horribelt svulstig udgave af 'Perfect Day', kunne jeg tydeligt høre Lou Reed rotere i sin grav helt ovre i New York.

Se også: Ny 'Mamma Mia!': Annette Heick er langt bedre end Meryl Streep

Men nogen egentlig rolle i forestillingen spiller sangerne ikke. Det kunne næppe være mere uelegant udført.

Ellers mimer den såkaldte musical en sæson af 'Vild med dans' komplet med nogle af de kendte dansere fra tv-serien samt nogle mere eller mindre kendte skuespillere, hvor tvistet er, at de skal spille 'almindelige mennesker', der nu får chancen for at være med i konkurrencen. Det virker lige så krampagtigt, som det lyder. Nå ja, og så er dommerne, der, som jeg har forstået det, er en ret vigtig del af attraktionen, fuldstændig fraværende her. Lige som selve konkurrenceelementet, da resultatet i sagens natur er givet på forhånd.

Se også: - Jeg var lammet af angst

Tilbage står vi med tre af deltagerne, Thomas (Niels Ellegaard), Christina (Iben Dorner) og Maiken (Lise Koefoed), hvis yderst rudimentære persontegninger og skæbner vi åbenbart skal interessere os for. Det lykkes ikke. Jeg skal nok lade være med at trætte med et referat, selv om det kunne have stået på bagsiden af et frimærke.

Hvad så med dansen, spørger De måske? Tja, de professionelle gjorde da, hvad de skulle, men særligt opsigtsvækkende var den altså ikke. Iscenesættelsen var hele vejen igennem overraskende tam. Det samme gælder scenografien, som man alt efter temperament kan kalde enten enkel eller fantasiløs. Nu har Østre Gasværk et af landets smukkeste teaterrum, så man kan indvende, at det er fint, at lade det stå så uberørt som muligt, men alligevel...

Når hverken historien, musikken, dansen eller udførelsen spiller, og man ikke kan fornemme blot antydningen af gnist eller sjæl undervejs, så er der altså ikke så meget at komme efter. Slet ikke, når man i stedet kan gå ind og se 'Mamma Mia!', der spiller i samme periode og på alle tænkelige parametre er mange klasser bedre. Jeg kan faktisk ikke komme på nogen argumenter for, hvorfor man dog skulle spilde tid på dette koldt kalkulerede makværk. Det skulle da lige være, at kostumerne skam var meget flotte.

Hvad bliver det næste? 'Den store bagedyst - the musical'. Man ved jo aldrig.