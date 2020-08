Wozniacki vil nå toppen igen: Tandløst realityshow

'Klædt af mod toppen med familien Wozniacki' lyder på papiret som et spændende projekt, men er desværre endt som et ret tandløst tv-show

Et tv-koncept, hvor diverse kendisser skal udsættes for mere eller mindre strabadserende udfordringer, er ikke just noget vanvittigt originalt projekt, men 'Klædt af mod toppen med familien Wozniacki' hører alligevel til i den mere ekstreme ende. Caroline Wozniacki og resten af familien skal nemlig prøve noget en anelse mere vildt end blot at lære nye dansetrin.

De skal nemlig bestige selveste Kilimanjaro - Afrikas højeste bjerg.

Og de skal tilmed gøre det uden overtøj og uden hjælpemidler. Den tidligere tennisstjerne får i de otte afsnit selskab af ægtefællen David Lee, svigermoren Susan samt far Piotr, mor Anna og broren Patrik. Til at hjælpe sig frem mod toppen får familien hjælp af tre såkaldte 'supermennesker' (ja, det kaldes de gudhælpemig), som skal hjælpe dem med at modstå kulde, tynd luft og smerte.

Om det lykkes dem at nå hele vejen, ved vi i sagens natur ikke endnu. Men i de to programmer, som bliver offentliggjort i dag, kan vi ved selvsyn erfare, at i hvert fald de første skridt mod tinden bliver overstået ude de store faldbelader.

Nu er familien Wozniackis grundform nok bedre end de flestes, men det er alligevel ganske imponerende, at de efter blot to dage i selskab med den hollandske kuldeekspert Wim Hof kan tilbringe fem minutter nedsænket i iskoldt vand og trave flere timer i sneklædte bjerge i shorts og bar overkrop.

Nu ved vi selvfølgelig ikke, om det varer ved, men den relative ubesværethed, hvormed Caroline og kompagni tackler prøvelserne, bliver desværre også seriens akilleshæl rent underholdningsmæssigt.

Efter det første kolde gys bliver det simpelthen lidt småkedeligt at følge deres åndedrætsteknikker i det kolde vand - ikke mindst fordi vi på intet tidspunkt kommer bag Wozniacki-familiens umanerligt velpolerede facade.

De fremstår ganske enkelt som nogle virkelig pæne mennesker, der elsker at skamrose hinanden. Hvilket de måske også er. Eller også er sprækkerne i imaget blevet efterladt på gulvet i klipperummet.

Vi ved det ikke, og det er egentlig også ret ligegyldigt. Vi kan blot konstatere, at det der på papiret lyder som en ganske interessant dokumentarserie, mestendels ligner et tandløst realityshow.

Modsat samme kanals serie om den fallerede fodboldstjerne Nicklas Bendtner og dennes modelkæreste, Philine Roepstorff, fremstår Wozniackierne dog langt fra som idioter. Men det er vel ikke noget succeskriterie i sig selv?