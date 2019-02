'X Factor'-dommen: Hurra, originalerne gik videre

Se også: Dansk musiker ny vært på talentshow: Måtte lyve for mor og far

Så fik vi langt om længe fundet de ni deltagere, der skal være med i årets liveshows. Altså der, hvor det egentlige X factor går i gang, så man kan uden at fornærme nogen vist godt tale om en optakt, der har været strukket til det yderste. Med to måneders forspil, skal der godt nok leveres et klimaks, der vil noget, de kommende uger.

Blachman var efter sidste uges fravær tilbage i stolen foran Hammershus, og leverede da også pligtskyldigt ugens 'X Factor'-øjeblik, da han rejste sig og tog en svingom med Andrea, som han tilsyneladende hører noget i, som ingen andre vist har fattet endnu. Hans to andre deltagere imponerer heller ikke just med deres store personligheder, og selv om Gina, da sang pænt på Bowies 'Space Oddity' lød det ikke, som om hun havde begreb skabt om tekstens indhold.

Indhold blev der til gengæld igen leveret fra Rolf & Kanylerne, denne gang med en selvskreven sang om en omkommen hjemløs, som da heldigvis også blev påskønnet med en plads videre fra dommeren Oh Land, som i kraft af dem og gadetøserne Maria og Bea har de absolut skæveste kort på hånden. Hvilket er ment som en ros, hvis nogen skulle være i tvivl.

Og lad os endelig håbe på, at Rolf & Kanylerne insisterer på at blive ved med at optræde med deres egne ramsaltede sange. Så kan det lige frem gå hen og blive interessant. Det ville alligevel være noget nyt.

Men desværre er det jo ofte sådan i livedelen, hvor det jo i sidste ende er seerne, der bestemmer, at de deltagere med de mest populære/genkendelige sange går videre. Jeg vælger dog alligevel at sætte min lid til alderspræsidenterne. Ikke mindst fordi jeg må ty til mine noter for overhovedet at kunne huske størstedelen af de øvrige deltagere.

Så heller ikke på den front er der noget nyt under solen her i tolvte sæson.