'X Factor'-dommen: Pinligt, Ankerstjerne

Kun 17 år: 'X Factor'-dommer kan ikke holde tårerne tilbage

For lige at få en ting helt på det rene: Ja, Ankerstjerne, det er pinligt, at du ikke ved, hvem Helle Virkner er. Den slags viden om ting, der foregik før de sociale mediers fremkomst, hedder almen dannelse. Nå, men det var et sidespring - det var dog ham selv, der bragte det på banen.

Bortset fra det havde dommerne (eller også er det udsendelsens klippere) her i tredje audition i den grad taget ja-hattene på. Fraset fra ham der den fillipinske jukebox, der fik lov til at åbne ballet - også med en uklædelig bitter svada mod Ankerstjerne - skulle vi hele 23 minutter hen i showet, før vi fik det første nej. Med mindre jeg da har småblundet et par sekunder undervejs. Det skal ikke kunne udelukkes.

Se også: X Factor-dommen: Vi dvælede ved en flok af de fynske tabere

Til gengæld er det stadig noget uklart, hvilke kriterier de tre dommere egentlig udvælger efter. Der bliver snakket en hel masse om musik og talent, men det var vist tydeligt for enhver, at Erik fra Jegindø røg gennem nåleøjet, fordi det var godt tv, og ikke på grund af hans evner som popstjerne. Hvilket er helt i orden med mig - jo flere originaler, des bedre. Han når dog næppe meget længere.

For det, dommerne primært går efter, er jo nogen, som de kan forme i deres eget billede. Hvilket blev tydeligt, da den 18-årige handelsskolestuderende Rasmus kom på banen. En knægt, som helt klart havde valgt musikken af alle de forkerte årsager. Han sad gudhjælpemig og snakkede om 'branding', og hvordan hans ambitioner havde fået ham til at vælge både venner og kæreste fra. Med andre ord et liv at synge og skrive om.

For ham var musik helt åbenlyst en karrierevej og ikke et spørgsmål om udtryk eller indhold. Han sang da også harmløst og var køn på den der lidt intetsigende måde. Så han gik selvfølgelig videre med tre ja'er. Han havde med Oh Lands ord 'hele pakken'. Bortset fra at den ikke bestod af andet end indpakning. Han skal nok nå langt.

Til gengæld stod det ret klart, at alle tre dommere, blev oprigtig rørt af den 18-årige Sille - både af hendes sang og hendes (triste) historie. Som netop hang sammen. Det er den slags, man på den lange bane skaber kunstnere (frem for entertainere) af. Jeg håber allerede, at hun går hele vejen. Og hvis X Factor kan være med til at give sådan en som hende en succesoplevelse, så fred med alt det andet lort, vi må trækkes med.

Jeg ved ikke, om dommerne har skrevet under på, at de i denne sæson skal levere feel-good tv på reklamekanalen. For selv når de sagde nej til skrækkelige Jette og Kylle fra Bornholm og deres maltraktering af Cohens tyndslidte 'Halleluja', så var det søreme et 'positivt nej'. Hvad det så end er for en størrelse.

Selv Blachman fremstår helt vennesæl i denne ombæring. Det siger også noget om det dramatiske niveau, at man er nødt til at bringe et indslag om selv samme Blachmans plet på skjorten for at højne underholdningsværdien.

Klimaks skulle vist være afsløringen af dommernes respektive kategorier. Også her var overraskelseseffekten lig nul.

Det bliver et knap så positivt 'tja' herfra.