X Factor-dommen: Vi dvælede ved en flok af de fynske tabere

Selv om - eller måske netop på grund af - at konceptet har kørt stort set uændret gennem 12 sæsoner, kan seerne tilsyneladende ikke få nok af X Factor, der bestemt ikke er faldet i popularitet efter flytningen fra DR til TV2. Heller ikke selv om dommerne her i anden ombæring måtte indrømme, at starten sidste fredag i Odense havde været en ualmindelig sløj omgang.

Og så alligevel ikke. For selv om talentmassen tilsyneladende er noget højere i hovedstaden, valgte man alligevel at klippe over til den såkaldte eventyrby igen. Sandsynligvis fordi tosse-faktoren er højere i digterens gamle stad. Og den slags er unægteligt bedre tv end den slags 'talenter', der blot går glat igennem det indledningsvis ret store nåleøje.

Derfor fik vi ikke engang lov til at høre blot brudstykker fra langt de fleste af dem, der gik videre i København, men så blot enkelte klip af de glade vindere, og så ellers hurtigt videre. Til gengæld blev der igen dvælet ved en flok af de fynske tabere - heriblandt en mor og en datter - hvis åbenlyse kvalifikation var, at de ikke havde hverken en tone eller skam i livet.

Man kan selvfølgelig indvende, at de selv har valgt at stille op, men derfor behøver man jo ikke udstille dem. Eller det gør man så netop, for en del af programmets DNA er, at vi i de indledende optagelsesrunder primært fokuserer på dem, der ikke kan noget. Så kan vi jo grine lidt skadefro ad det over aftenkaffen og lære vores børn, at det er helt i orden at pege fingre af andre. Det gør de voksne jo også inde i fjernsynet.

For at få noget, der blot mindede om spænding ind i programmet, forsøgte man at opstille en konflikt mellem de to dommere Blachman og Ankerstjerne, som det vist kun var producenterne, der havde fået øje på. Pseudo-drama fra nederste dramaturgiske skuffe.

Selv Blachman virker som om, at han har svært ved at komme op i omdrejninger i denne sæson. Måske han også er blevet ramt af gentagelsens ørkesløshed? Eller keder sig lige så meget i Oh Lands anonyme selskab som os andre?

Der var dog et enkelt lyspunkt: Den OCD-ramte Franks ganske vellykkede favntag med The Righteous Brothers' ikke helt ukomplicerede 'Unchained Melody' var et vaskeægte rørende tv-øjeblik. At marginaliserede eksistenser som ham i den bedste sendetid kan få lov til at vise, at de også har noget at byde på, er næsten nok til, at man bærer over med alle ligegyldighederne og flosklerne.