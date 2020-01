'X Factor': Er det seriøst?

Underholdningskonkurrencen insisterer nu på at være et seriøst musikprogram, men det tror de vist heller ikke selv på

Så skal vi til det igen. 1. januar, tømmermænd og 'X Factor'. Og alt er stort set, som det plejer. Ankerstjerne, Oh Land og Thomas Blachman er igen dommere, og det er igen Blachman (der har været med i 12 ud af de nu 13 sæsoner), som skal sælge varen. Derfor er han selvfølgelig også første mand på skærmen.

Efterfulgt af en længere, salvelsesfuld tirade om musikkens forløsende potentiale. Der er noget nærmest komisk ved, at 'X Factor' så stædigt bliver ved med at prøve at køre sig selv i stilling som et 'seriøst musikprogram' for nu at citere Blachman direkte. Gad vide, om han selv tror på det? Jeg tvivler.

At 'X Factor' primært er et underholdningsprogram med musikalske indslag og dommerne og værten som omdrejningspunkt blev da også understreget her i premiereafsnittet, hvor man brugte en rum tid på at fejre Sofie Lindes fødselsdag og popularitet. Med lidt påtaget jalousi fra Blachmans side. Sidstnævnte skulle også lige have overdraget en sparkedragt til sin nyligt fødte søn. 'Seriøst musikprogram' - come on.

Man havde da også taget konsekvensen af, at det mest underholdende aspekt ved 'X factor' altid har været de såkaldte auditions, hvor mere eller mindre talentfulde aspiranter prøver at komme gennem nåleøjet, så den del af programmet i år er udvidet fra tre til fire afsnit.

Til gengæld har man skruet lidt ned for udskamningsaspektet, og vi skulle faktisk hele 23 minutter ind i første afsnit, før den første deltager blev sendt hjem. Det gik ud over 38-årige Debbie fra Brønshøj, som på uklædelig vis formåede at tage to af sine sagesløse døtre med i faldet. Hvilket hel berettiget udløste en hård svada fra Blachman.

Det blev så indledningen på fem minutters freakshow, inden ja-hattene igen blev taget på. Om den sagte guitarspillende kvinde med den kræftsyge kæreste gik videre på grund af den gode historie frem for det musikalske talent, står dog stadig hen i det uvisse. Det samme gælder renovationsarbejderen, der havde lagt alkoholen på hylden. Hans spontane rap på vejen ud tydede dog på en vis musikalitet.

I sidste sæson blev det tilladt at optræde med sine egne sange til audition. Hvis man nu skulle tage det der med 'seriøst musikprogram' helt seriøst, så burde det vel egentlig være et krav. Muligvis ville der så oftere ville kunne komme et reelt kunstnerisk talent ud af underholdningskonkurrencen end den blot ene gang, det hidtil er sket.

Jeg glæder mig i hvert fald til at se, hvordan i alverden Ankerstjerne vil få kunst (han brugte selv ordet) ud af de fillipinske Abba-kopister. Eller nogen af de andre deltagere for den sags skyld. Men derfor er det stadig glimrende tømmermands-tv.