'X Factor' på TV2: Her er dommen

'X Factor'-vindere går fra hinanden

Så ruller 12. sæson af den danske udgave af 'X Factor' over skærmene, og den eneste forandring er egentlig, at logoet i venstre hjørne af skærmen er skiftet fra DR til TV2. Ellers er alt ved det gamle. Blachman er igen (over)dommer - lige som han været det i ti af de 11 foregående sæsoner. Sofie Linde er for fjerde gang vært og selv speakeren - Troels Gunnar Barreth - er den samme som på den konkurrerende kanal.

Nu formoder jeg, at 'X Factor' er et rimeligt fastlagt koncept, som det nok er begrænset, hvor meget man kan pille ved, men det er alligevel slående, hvor lidt de nye producenter har forsøgt at sætte deres personlige fingeraftryk på programmet. Men det er måske ganske sigende for den (manglende) ide, der har ligget bag ved blot at købe konkurrentens vragede succes.

Ingen forskel

Nå, men det er seerne jo nok fløjtende ligeglad med, fordi de fik præcis hvad de forventede. Bortset fra at vi denne gang startede i TV2's hjemby Odense. Hvilket absolut ingen forskel gjorde. Det gjorde de to nye dommere Oh Land og Ankerstjerne heller ikke. De hang såmænd på efter bedste evne, men her indledningsvis er de jo blot hyret som sparringspartnere for Blachman, der med vanlig bramfrihed havde følgende selvkarakteristik: 'Den mest naturlige reaktion på mit væsen er at blive elsket.'

Der er ingen tvivl om, at han selv tror på det.

'X Factor' foregiver stadig at være en musikkonkurrence - altså et springbræt til en egentlig musikalsk karriere - men det er vist kun dommerne og de mest blåøjede af de optrædende, der tror på det. Alle andre har vist gennemskuet, at der blot er tale om uforpligtende tv-underholdning, som kan give mere eller mindre talentfulde opmærksomhedssøgende mennesker et par øjeblikke i rampelyset.

Det er der i og for sig ikke noget galt med. Man skal blot være opmærksom på præmissen. Hvis nogen på stående fod kan nævne tre vindere - som ikke er Martin - så giver jeg en kold, næste gang vi mødes.

Dr. Rolf og Kanylerne

Selv om man køber forudsætningen, er det dog svært ikke at fornemme metaltrætheden indfinde sig. Det kunne på stort set alle parametre lige så godt have været en genudsendelse af en af de forrige sæsoners auditions med den vanlige blanding af grædende ungmøer, ældre freaks, folk blottet for selverkendelse (og ærlige venner), følelsesladede familierelationer og hvad der nu ellers gør sig godt på tv i bedste sendetid. Nå ja, og så et par håndfulde, der kunne ramme en ren tone.

De eneste, der for alvor skilte sig ud i musikalsk sammenhæng, var Dr. Rolf og Kanylerne (det var dog et lidt for heftigt navn for Blachman og kompagni - i sig selv en befriende detalje), hvis kalorielette udgave af Tom Waits bestemt ikke var uden personlighed. Og det er altså en sjældenhed i de rammer.

De kommer så nok heller ikke langt i et program, der primært går efter det nemt formbare, som man så kan sende videre mod den evige glemsel. Det er i hvert fald sådan, det plejer at gå. Og her er alt, som det plejer. Det er åbenbart et mantra. Hvilket er meget sjovt, når man tager al den tågesnak om originalitet i betragtning. Det kunne være spøjst at se, hvad der ville ske, hvis dommerne fik nogen reel indflydelse på udfaldet.