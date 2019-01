'X Factor' rammer bunden: Afbrudt samleje

Forstod du heller ikke Eriks sang? Se den med undertekster her

Det var igen 19-årige Sille fra Aalborg, der stod for ugens 'X Factor'-øjeblik. Det hører dog med til historien, at konkurrencen heller ikke denne gang var særlig stor. Det indfandt sig, da hun efter først ikke at have fået en plads i stolen af 'sin' dommer Ankerstjerne, insisterede på endnu et forsøg og gentog den samme sang om sin alkoholiserede far, som også havde sikret hende en plads i sidste uges audition.

Ikke fordi hendes musikalske præstation var noget at råbe hurra for - dommerne havde jo ret i, at hun sang både slingrende og falsk - men fordi den selvsikre måde, hun overtog showet på, simpelthen var godt tv. Og det er jo det eneste, der for alvor tæller i 'X Factor', selv om de stadig prøver at bilde os ind, at det er en musikkonkurrence.

Om denne Sille så får lov til at beholde sin stol, ved vi til gengæld ikke. For man har af uransagelige årsager valgt at sætte programmerne sammen således, at Ankerstjerne ikke i aftenens udsendelse fik lov til at færdiggøre sine valg i kategorien 'Unge under 23 år' - de fleste en hel del under - hvor 12 kandidater skal reduceres til fem. Så kan vi ligge søvnløse af spænding over det i en hel uge. Eller noget.

Hvis der ikke er noget iboende drama i udsendelserne, må man jo desperat forsøge at klippe sig frem til det. Nogenlunde lige så tilfredsstillende som et afbrudt samleje.

At det hele grundlæggende handler om at stikke folk blår i øjnene, bliver også understreget af, at speakeren fortæller os, at vi skal huske, at vi kan stemme med på vores app. Nej, det kan vi ikke - i hvert fald ikke endnu. For programmet er jo optaget - og dermed afgjort - på forhånd. Og seerne har i øvrigt slet ikke noget at skulle have sagt før længere fremme i forløbet. Bortset fra, at man selvfølgelig kan vælge at slukke.

Man skulle da i det mindste tro, at tilrettelæggerne vidste, hvordan tingene hang sammen. Eller også regner de bare med, at vi allesammen er gået i koma foran skærmen, mens de i al endeløshed gentager de samme floskler om talent og originalitet, som forestillingen er den diametrale modsætning af. Sæsonens lavpunkt indtil videre.