Astrid Lindgrens datter raser over ny film

Filmen 'Unge Astrid', der handler om børnebogsforfatter Astrid Lindgrens unge år, har først premiere om to uger i Sverige.

Men allerede nu har filmen og dens handling mødt kritik fra den kendte, afdøde forfatters nærmeste familie.

Astrid Lindgrens datter Karin Nyman er kritisk overfor filmens skildring af hendes berømte mors unge år.

- Den her film kunne aldrig have været lavet, mens mor havde levet, siger Karin Nyman i et interview med magasinet Tidningen Vi ifølge Expressen.

Astrid Lindgren blev født 14. november 1907 og døde i en alder af 94 år i januar 2002.

Se også: Svensk forfatter afsatte sit nyfødte barn til plejemor i København

Affære med chefen

'Unge Astrid' handler om en tid i Astrid Lindgrens liv, som man sjældent hører om. Nemlig hendes ungdom i 1920'ernes Sverige.

Da hun var 18 år gammel, begyndte Lindgren at skrive for avisen Vimmerby Tidning. Mens hun arbejdede som journalist, indledte hun en affære med avisens 30-årige redaktør, Reinhold Blomberg, som var gift med en anden kvinde.

Affæren resulterede i, at Astrid Lindgren blev gravid og blev sendt til København i 1926 for at føde sønnen Lasse.

Lille Lasse blev efterfølgende sat i plejefamilie hos en dansk kvinde Marie Stevens. Efter tre år hentede hun sønnen til Sverige.

Se også: 24-årig skuespiller: Det var en drømmerolle at spille mit eget idol

Fortalte aldrig noget

Datteren Karin Nymark er imod, at man laver denne film om hendes berømte mor ungdom, og skabelsen af hendes halvbror. Hun mener ikke, at man kan fortælle om, hvad der egentlig skete i Astrid Lindgrens unge år.

- Mor sagde ikke til nogen, ikke engang til os i familien, hvordan hendes forhold til Reinhold Blomberg havde været. At det skulle være muligt at skabe noget omkring denne tid i Astrids liv, føles absurd, siger Karin Nyman i et interview med magasinet Tidningen Vi.

Netop fordi Astrid Lindgren aldrig talte med nogen om forholdet til redaktøren, så mener Karin Nymark, at man ikke kan lave filmen, da hovedpersonernes tanker og følelser er noget, man har fra instruktør og manuskripforfatteren side gættet sig til.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få fat i filmens danske intruktør, Pernille Fischer Christensen, for at få en kommentar til kritikken fra Astrid Lindgrens datter.

Pernille Fischer Christensen har tidligere forklaret til Ekstra Bladet, at hun har haft kontakt med plejemoren Marie Stevens' barnebarn i forbindelse med sin research.

Se også: Komiker skal være far... For 10. gang