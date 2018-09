Bikinimodeller fyret: - Vi var for sexede

Videoer, hvor de to modeller deler en øl, var angiveligt for fræk til kvindernes arbejdsgiver

Det er tilsyneladende muligt at udføre sit arbejde lidt for godt.

I hvert fald hvis man spørger de to bikinimodeller Kayla Fitz og Dessie Mitcheson, der overfor TMZ hævder, at de er blevet droppet som nummerpiger i returopgøret mellem mellemvægtsbokserne Canelo Alvarez og Gennady Golovkin, der finder sted i weekenden.

Årsagen? De to modeller har formastet sig til at medvirke i tre videoer, der ifølge deres arbejdsgiver er aaaaalt for frække!

- De sagde, at de var for sexede, fortæller Dessie Mitcheson om videoerne, hvor de to nu forhenværende nummerpiger ses fjolle rundt med en øl af mærket Tecate.

Fyret under indvejning

- De lignede for meget reklame. Ingen blev betalt for det, og vi blev fyret. Jeg blev rent faktisk fysisk trukket af scenen under indvejningen, og vi fik sparket.

Ifølge Kayla Fitz skød de to modeller videoen på eget initiativ for at promovere det første opgør mellem Canelo Alvarez og Gennady Golovkin, som mødtes i september 2017. At blive fyret for det, havde de ikke set komme.

- Er der andre, der synes det er MEGET nærgående og uretfærdigt, at vi er blevet fyret for at være 'for sexede' i videoerne? Vi bar uniformer, der var ligeså afslørende i HVER ENESTE KAMP FORAN MILLIONER!! Så det er altså ok at være sexede når de gerne vil have os til det, men ikke på vores egne vilkår til vores egne sociale medier?, skriver Kayla Fitz på sin Instagram-side.

Du kan se præcis hvor sexet de to bikinimodeller optræder i de tre videoer over artiklen og herunder.