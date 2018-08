Kun iført maling: Model i vildt nøgen-eksperiment

Hvad sker der, hvis man sender en nøgen, men dog bodypaintet kvinde gennem en bar?

Vil det få folk til at dreje hoveder, eller vil de overhovedet opdage noget som helt, hvis de allerede har fået lidt at drikke?

Du kan se hvordan det gik på Lee's Landing Dock Bar i amerikanske Maryland, da en bodypaintet model gav den som tjener for en dag, i videoen herover.

På forhånd kan det afsløres, at en enkelt kvinde havde svært ved at holde fingrene for sig selv!

Her er det Nøgenmodel Shadia Elise, der er bodypaintet som Marty McFly fra 'Tilbage til Fremtiden'. Video: Caters

Splitternøgen model malet som 80'er-ikon

I dette maleri gemmer sig en nøgen kvinde. Kan du finde hende? Video: Paul Roustan.