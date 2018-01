Nytår på stranden: Supermodel viser bikinikroppen frem

Supermodellen Allesandra Ambrosio var ikke bleg for at vise kroppen frem på de brasilianske strande op til nytår. Se hende slænge sig i forskellige små bikinier herunder

Der var absolut intet spor af julesul på sidebenene, da supermodellen Allesandra Ambrosio valgte at holde nytår blandt bølger, vand og sand.

Den brasilianske babe viste bikinien frem flere gange på stranden ved den brasilianske by Florianopolis mellem jul og nytår, før hun nytårsdag blev spottet på stranden i Rio iklædt en ny, lille bikini.

Den 36-årige Victoria's Secret-superstjerne har netop annonceret, at hun har gået sin sidste catwalk for lingeri-mastodonten efter mere end 10 år for dem med flere end 17 modeshows til følge.

Men på trods af sin alder og to fødsler har den langbenede skønhed ikke meget at være genert over.

Bedøm selv i videoen herover, der først viser hende på stranden i Florianopolis og dernæst Rio de Janeiro.