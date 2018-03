Trumps pornostjerne er stadig aktiv: Se hende strippe

"Han så hende i levende live - det kan du også!"

Sådan lød reklamerne for pornostjernen Stormy Daniels stripshow i South Carolina, der blev afholdt på ét-års-dagen for Donald Trumps indsættelse som præsident for USA.

Og det kan du også. Hun er nemlig stadig særdeles aktiv og så sent som fredag aften strippede hun på scenen i Florida. Det kan du se i videoen herover.

Hun har været overalt i medierne for nyligt, efter hun fortalte, at hun angiveligt har været sammen med den nuværende amerikanske præsident blot et halvt år efter fødslen af hans nu 11-årige søn, Barron.

Og i januar publicerede anerkendte Wall Street Journal en artikel om, at Trumps advokat Michael Cohen angiveligt havde arrangeret, at voksenstjernen modtog 130.000 dollar - små 787.000 kr. - for sin stilhed i 2016 kort før valget. Det indrømmede Cohen i februar, at han havde.

Og nu sagsøger hun ham for at forsøge at få hende til ikke at fortælle historien. Ifølge den 38-årige pornostjerne, der borgerligt går under navnet Stephanie Clifford, skrev Trump aldrig under på aftalen, hvorfor hun vil have lov til at fortælle historien.

Se hende strippe fredag aften øverst i artiklen.