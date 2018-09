Beatles-Paul afslører hemmelighed: 'Hyggede' i mørke med John Lennon

To af verdenshistoriens største stjerner 'hyggede' i et mørkt rum i de unge år, fortæller Paul Mccartney nu

Egentlig er historien om John Lennon og Paul Mccartney i mørke uden bukser blot en af en lang række historier, som det tidligere Beatles-medlem afslører i et helt nyt interview med det amerikanske magasin GQ.

Alligevel er det ganske opsigtsvækkende, hvor detaljeret en af verdens største musikere gennem tiderne beskriver en episode fra de unge år.

- Hvad det var, spørger Paul Mccartney og fortsætter:

- Det var ovre i Johns hus, hvor vi var en gruppe. Og i stedet for at drikke os fulde og feste - jeg ved faktisk ikke, om vi sov der eller hvad - vi sad alle i disse stole, lyset var slukket, og en begyndte at onanere, og det gjorde vi så allesammen.

De var John Lennon, tre af hans venner og Mccartney, lyder det i interviewet, der fortæller, hvordan de hver skulle skiftes til at råbe et navn, som kunne bidrage til festlighederne.

Råbte Brigitte Bardot

- Vi sagde, Brigitte Bardot!', wow, lød det, og så ville de andre følge efter.

- Jeg tror, at det var John, som sagde: Winston Churchill.

Navnet lagde en dæmper på festlighederne. På spørgsmålet om, hvorvidt det var noget, som ofte skete, svarer verdensstjernen:

- Jeg tror, at det var en engangsforestilling. Eller måske to. Det var ikke noget stort. Men, du ved, det var ikke noget, som vi tænkte så meget over. Vi var en gruppe. Ja, det er lidt pikant, når man tænker over det. Der er så mange ting, som det fra barndommen, og når man kigger tilbage tænker man: gjorde vi virkelig det. Men det var jo harmløs, og det skadede ingen. Ikke engang Brigitte Bardot.

Det sidelange interview kommer vidt omkring. Alt fra, hvordan det har været for Paul Mccartney at arbejde sammen med Kanye West, til hvorvidt han har haft sex med flere ad gangen.

Hvad angår Kanye West beskriver han, hvordan hans største - four five seconds - hit i 32 år, kom til verden. Hvordan han blev kontaktet af Kanye Wests agent, hvordan han sagde ja, og hvordan han krævede, at deres samarbejde skulle foregå i fuldstændig hemmelighed.

Og så er der orgierne:

- Der var egentlig ikke orgier, hvad jeg ved af. Der var seksuelle møder af den himmelske slags, og der var groupier. Det tætteste jeg kommer... Altså dette er min erfaring, fordi jeg er ikke til orgier. Personligt vil jeg ikke have andre der. Det ødelægger det. I tror aldrig, at jeg har gjort det. Det sagde mig intet. Der var én gang, da vi kom til Vegas, hvor der var en fyr fra touren, en fixer, som siger: I er i Vegas, drenge, vil I have en prostitueret? Vi var alle: Yeah. Jeg bestilte to. Og jeg fik dem. Det var en dejlig oplevelse. Men det var det tætteste, jeg kom på et orgie(...).