Bob Dylan topper britisk hitliste

Bob Dylans nye album 'Rough and Rowdy Days' stryger til tops på den britiske albumhitliste.

Den 79-årige amerikaner er dermed den ældste musiker nogensinde til at have en førsteplads på listen med et nyudgivet album.

Det skriver BBC.

Dylan passerer Paul Simon, som var 74 år, da hans album 'Stranger To Stranger' i 2016 lå nummer et.

Indregner man opsamlingsalbummer, har den nyligt afdøde Vera Lynn rekorden. I 2009 toppede hun listen som 92-årig med greatest hits-albummet 'We'll Meet Again'.

'Rough and Rowdy Days' er Dylans første udgivelse af nye sange i otte år.

Albummet er blevet rost til skyerne af anmeldere. The Guardian beskriver det som 'et testamente over hans evige storhed', mens BBC mener, at albummet er et perfekt eksempel på, at en kunstner i 70'erne fortsat kan have noget at byde på.

- Det forsøger ikke at imponere eller behage, skrev BBC's anmelder Will Gompertz.

- Men hvis det var et maleri, ville jeg betegne den som et mesterstykke, konkluderede han.

Bob Dylan lå første gang nummer et på den britiske hitliste over albummer for 56 år siden. Hans nye album er nummer 39 i karrieren.

Som nummer to på denne uges hitliste figurerer Neil Young - en anden veteran, som også har passeret de 70 år - med 'Homegrown'.

Albummet blev udsendt 19. juni i år og består af sange, der er optaget, men aldrig tidligere udgivet, for 45 år siden af den nu 74-årige Young.

- Det er en helt usædvanlig præstation af Bob Dylan og Neil Young. Jeg kunne forestille mig, at de ikke forventede at toppe hitlisten sammen (i 2020), da de begyndte for over 50 år siden, siger Martin Talbot, der er direktør for Official Charts Company, der udarbejder hitlisten, til BBC.

Det er niende gang, at Bob Dylan har et album på førstepladsen i Storbritannien. Dermed kommer han op på siden af Queen og Abba.

På denne uges liste er Lady Gaga nummer tre med 'Chromatica'. Derefter følger Lewis Capaldi med 'Divinely Uninspired' og Harry Styles med 'Fine Line'.