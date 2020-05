Hjælper konkurrentens kunder

Nogle danskere står måske lige nu med en bog eller en anden vare fra Arnold Busck, som de har fået i gave og ønsker at bytte, men på grund af kædens konkurs kan det ikke lade sig gøre.

Det kunne også være bogelskere, der måske har fortrudt et bogkøb i Arnold Busck og gerne vil bytte, men hvor skal de gå hen, når de 29 butikker nu er lukket?

Boghandlerkæden Bog & idé, med butikker over hele landet vil nu hjælpe de uheldige danskere og tilbyder at bytte alle bøger og andre varer fra Arnold Busck, hvis varen har et byttemærke, eller kunden kan forevise en bon. Ordningen gælder også i BOGhandlerens butikker, som Bog & idé er i kædefællesskab med. I alt drejer det sig om over 100 butikker.

- Vi står midt i en samfundskrise uden sidestykke, som har været medvirkende til at en af branchens institutioner, Arnold Busck, for nyligt har måttet smide håndklædet i ringen efter 125 års virke. Det er så trist. Som et lille plaster på såret over for de ramte kunder, vil vi gerne tilbyde at bytte alle bøger eller andre varer med et byttemærke på, eller hvor kunden har en bon, siger adm. direktør for Bog & idés kædekontor, Marianne Lyngby Pedersen.

Bøger og varer købt i Arnold Busck blive omfattet af Bog & idés og BOGhandlerens bytteservice, hvor kunderne har 365 dages returret. Det vil sige, at kunderne indtil 365 dage efter købet kan bytte varen eller få et tilgodebevis på beløbet.