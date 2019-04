Katolske præster brænder Harry Potter-bøger

Katolske præster fra den polske by Gdansk har lavet en afbrænding af bøger, som de mener er helligbrøde, heriblandt de populære Harry Potter-bøger. Den evangeliske gruppe 'SMS from Heaven Foundation' har på deres Facebook slået et billede op af bogafbrændingen, hvor man ser en præst med et par alter-drenge stå foran en bålplads med adskillige bøger i en stor bunke.

Det skriver flere medier heriblandt BBC og Washington Post

I bunken af bøger befandt der sig også en figur af en elefant samt en maske. På Facebook retfærdiggør den religiøse gruppe sin bogafbrænding med bibel-citater, der fordømmer magi. Gruppen er kendt for at sende sine kristne budskaber ud via SMS.

De katolske præster har åbenbart set sig sure på Harry Potter-bøgerne, selv om de er de mest populære fiktionsbøger i verden. Der er solgt mere end 500 millioner kopier af bøgerne på verdensplan.

Nogle kristne stiller også spørgsmålstegn ved fokuseringen på magi, fordi Harry Potter jo netop kæmper mod det onde, der er personificeret ved troldmanden Lord Voldemort.

(artiklen fortsætter under billedet)

Forfatterinden J.K Rowlings præsenterer her en af sine berømte Harry Potter-bøger. (Foto: AP)

Hård kritik mod de katolske præster

I kommentarsporet under opslaget på Facebook fra 'SMS from Heaven Foundation' er der også vrede kommentarer i forbindelse med præsternes bogafbrænding.

En kritiker skriver:

'Jeg har endnu aldrig mødt en eneste, der har villet voldtage, myrde eller stjæle i Harry Potters navn. Men i biblens navn. Ja. Dårligt nyt for jer, mine herrer'.

En anden kritiker citerer den tyske poet Heinrich Heine, der i 1823 skrev:

'Der hvor man brænder bøger, vil man også brænde mennesker'.

Citatet blev senere opfattet som profetisk, fordi nazisterne i 1930' erne brændte bøger af skrevet af blandt andet jødiske forfattere. Og senere under Den Anden Verdenskrig begyndte tyskerne at afbrænde jøder i deres mange kz-lejre.

BBC skriver i øvrigt, at Kirken i Polen i sidste måned offentliggjorde en rapport omkring seksuelt misbrug af børn, der afslørede, at næsten 400 præster i årene mellem 1990 og 2018 havde udsat børn for seksuelt misbrug.