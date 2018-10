Sensation: Kim Larsen udgiver sine erindringer

Inden sin død nåede Kim Larsen at tale ud om sit tidlige liv over for biografi-forfatteren Jens Andersen

Så er der godt nyt for alle Kim Larsen-elskere i en tid, der ellers er præget af sorg over nationalskjaldens bortgang forrige søndag.

Op til julehandlen i år udkommer nemlig en erindringsbog med Kim Larsens minder på Politikens Forlag.

Det skriver forlaget i en pressemeddelelse.

Bogen, der lige nu skrives af forfatter Jens Andersen, havde han sammen med Kim Larsen arbejdet på i mindre end et år, da den 72-årige sanger sov stille ind søndag morgen 30. september.

Jens Andersen nåede ifølge forlaget at gennemføre en række lange - og sjældne interviews - inden Kim Larsen gik bort.

Respekt for forfatter

Kim Larsen har mange gange sagt nej til direkte at medvirke i historiefortællingen om sit liv, men endte med at sige ja til Jens Andersen, fordi han nærede respekt for forfatteren.

- Kim gad ikke gå ind i det. Lige indtil Jens Andersen kom ind i billedet, for Kim havde respekt for hans forfatterskab. Kemien mellem dem var perfekt, så Kim gik derefter helhjertet ind i opgaven.

- Til det sidste ærgrede det Kim, at de ikke nåede at blive færdige med hele fortællingen, men nu færdiggøres bogen i den ånd, som har præget hele samarbejdet. Resten af historien håber både familien og jeg på, at Jens laver senere, siger Kim Larsens impresario, Jørn Jeppesen, i pressemeddelelsen.

Forfatteren beder om ro til at skrive bogen færdig.

Klar til at fortælle

Jens Andersen, der tidligere har beskrevet blandt andre kronprins Frederiks liv, forfatterne Tom Kristensen og Tove Ditlevsens samt eks-fodboldspillleren Frank Arnesens karriere i biografier, kalder Kim Larsen en fremragende fortæller.

- Jeg tror, at Kim Larsen selv var overrasket over, hvor detaljeret hans livsfortælling blev, som den skred frem. Det var ligesom lag på lag, der pludselig var sat i skred. Det rullede bare derudaf, og det virkede også som om, han blev mere og mere inspireret og undervejs flyttede erindringer over i sit musikalske univers.

- Hver eneste gang sluttede han vores lange samtaler med en lille dramatisk cliffhanger, så jeg kunne glæde mig til næste gang. Jo, jo, en rigtig spillemand - og en djævleblændt god mundtlig fortæller, siger Jens Andersen i pressemeddelelsen.

De involverede parter i færdiggørelsen af Kim Larsen-biografien understreger, at værket bliver skrevet til ende med familiens fulde opbakning.

Bogens planlagte udgivelse er 4. december 2018.