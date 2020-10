Borat 'forsvarer' Trump-advokat efter ydmygende scene

I den kommende 'Borat 2' er der en scene, hvor Trumps personlige advokat Rudy Giuliani bliver taget med 'hånden i kagedåsen' efter et interview med den 24-årige skuespiller Maria Bakalova, der udgiver sig for at være journalist og Borats 15-årige datter.

Den 'uheldige' scene udspillede sig, da Maria Bakalova inviterede Rudy Giuliani op på sit værelse til en drink.

Da de kom op på værelset lagde den tidligere New York-borgmester sig på sengen og tog hånden ned i bukserne foran Bakalova.

I samme øjeblik løber Borat ind på værelset og udbryder 'Hun er 15! Hun er for gammel til dig.'

Gjorde intet forkert

Giuliani forsvarede sig dog med, at han blot forsøgte at tage sin skjorte ned i bukserne.

'På intet tidspunkt før, under eller efter interviewet var jeg nogensinde upassende. Hvis Sacha Baron Cohen antyder andet, er han en løgner', skriver Giuliani i et opslag på Twitter.

Det har nu fået Cohen til som Borat at 'forsvare' Trump-advokaten i en 'officiel video'.

'Jeg er her for at forsvare Amerikas borgmester Rudolph Giuliani. Hvad der var et uskyldigt seksuelt møde mellem en samtykkende mand og min 15-årige datter er blevet forvrænget til noget afskyeligt af 'fake news'-medierne', lyder det fra Borat.

'Borat 2' eller 'Borat Subsequent Moviefilm' udkom 22. oktober.