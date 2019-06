Christopher fik modellen: Hede snav på bagsædet

Christopher og Cecilie Haugaard fejrede, at de havde fået papir på hinanden med en ordentlig snaver

Hvis man ellers nogensinde talte om en femårskrise og ikke en syvårs én af slagsen, ja, så står det klart, at popsmeden Christopher og hans smukke modelhustru ikke er ramt af en sådan.

Parret, der snart har været sammen i fem år, sagde lørdag ja til hinanden ved Helenekilde Badehotel i Tisvilde omgivet af familie og venner, og dagen igennem fik de i den grad snavet igennem.

Først under selve vielsen...

Du må nu kysse bruden... Foto: Mogens Flindt

Nå ja, eller råkysse hende ... Foto: Mogens Flindt

Måtte forlade bryllup i helikopter

Det blev også til et lidt mere dydigt ét af slagsen. Foto: Mogens Flindt

Da parret stillede op til foto for pressen, havde de også svært ved at holde fingrene fra hinanden...

- Isn't she lovely, ser Christopher ud til at tænke. Og præcis den sang blev da også spillet under parrets vielse. Foto: Mogens Flindt

Et lykkeligt brudepar. Foto: Mogens Flindt

Da de havde sat sig ind på bagsædet af den Porsche, der skulle køre dem og en del af gæsterne et lille smut væk fra hotellet, gav de los...

Endelig alene... Næsten... Foto: Mogens Flindt

Iiiiiiismand! Foto: Mogens Flindt

Christopher om brylluppet: - Lettet, glad, spændt og nervøs