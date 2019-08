Derfor er Stephania ikke med i 'Lykkehjulet'

Torsdag kom det frem, at det legendariske underholdningsprogram 'Lykkehjulet', der rullede fra 1988 til 2001 nu bliver et fast format på TV2 Charlie.

Den nye sæson får premiere i det nye år.

I forbindelse med en særlig jubilæumsudgave sidste år stod 'Go' Morgen'-værten Mikkel Kryger i spidsen for det populære program, og han er klar til igen at skulle hjælpe deltagerne i jagten på de helt rigtige bogstavkombinationer.

Men 'Kategorina' anno 2019 er endnu ikke fundet.

Skuespilleren Stephania Potalivo som ellers var med, da programmet blev sidste år, skal ikke være fast bogstavvender, oplyser Mads Volck, der er programredaktør på TV2, til Ekstra Bladet.

Stephania Potalivo fik en flot andenplads i 'Vild med dans' i 2015. Foto: Mogens Flindt

- Der er mange elementer, der skal falde på plads, når vi beslutter os for at optage en hel sæson, og her spiller kalender og planer ind, hvilket betyder, at Stephania Potalivo desværre ikke kunne blive 'bogstavsvender', forklarer han og tilføjer, at jagten på den nye 'Kategorina' er gået i gang.

- Vi er i fuld gang med at caste, og vi glæder os til at præsentere den nye bogstavsvender, når vedkommende er fundet.

Stephania Potalivo vandt i 2016 prisen for 'Årets skuespiller' for sin rolle som Ane i Zulu-serien 'Sjit Happens'. Foto: Jakob Jørgensen

Over for Ekstra Bladet bekræfter Stephania Portalivo, at hun har sagt nej til ‘Lykkehjulet, da vi møder hende på Smukfest fredag.

- Jeg er blevet spurgt, men jeg har takket nej, fordi jeg har mange andre projekter, siger hun.

Stor seersucces

TV2 prøvede i efteråret 2018 at sende seks afsnit af programmet, fordi det var 30 år siden, at det oprindeligt havde premiere.

De blev en enorm succes, og derfor blev det besluttet at genindføre programmet på sendefladen permanent.

- Næsten en million seere så med til premieren, og det var tydeligt at mærke, at der var en begejstring, en nostalgi og stærke følelser omkring det her program, siger Mikkel Kryger til TV2.

I første omgang vil der bliver produceret 40 afsnit, og allerede nu kan man tilmelde sig som deltager i programmet.

Det er endnu ikke fastlagt, hvilken dato programmet vil få premiere, men det bliver i begyndelsen af 2020, skriver TV 2.

