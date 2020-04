Det handlede kun om sex for ham

Ea dukker op i 'Ex on the Beach', og det ender med at blive ret akavet, da Mark ikke kan genkende hende

I de nye afsnit af Dplay-serien 'Ex on the Beach' dukker Ea op på stranden og flytter ind i villaen.

Hendes eks er Mark, som hun kortvarigt har været sammen med på et tidligere tidspunkt. Det udviklede sig dog aldrig til noget seriøst.

- Jeg ved ikke, om jeg ville mere med Mark, men jeg ville godt have vidst, at det var sex, det handlede om for ham, siger Ea til kameraet.

Mark kan ikke huske Ea, og det fortstår de andre deltagere intet af. Foto: Dplay

Oplevelsen har tydeligvis ikke betydet alt for meget for Mark, der til de andre deltageres store chok slet ikke kan huske Ea.

- Mark, er du fuldstændig blank eller hvad? Altså, prøv at se hende. Hvordan kan du ikke huske hende? lyder det fra en rystet Asbjørn.

Og Mark har et bud på, hvordan det kan være.

- Det kan godt være, at jeg har bollet så mange damer, at jeg ikke kan genkende dem mere, siger han til kameraet.

Du kan se episoden i videoen over artiklen, mens du kan se 'Ex on the Beach' på Dplay.