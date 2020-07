10.000 i bøde: Plum trodser forbud

Camilla Plum har aldrig været den store tilhænger af autoriteter.

Alligevel overgik hun sig selv sidste måned, hvor hun trodsede myndighedernes forbud og fortsatte med salg af gårdvarer fra sin webshop.

Det resulterede i en bøde på 10.000 kroner og to opfølgende kontrolbesøg, efter Fødevarestyrelsen 30. juni aflagde uanmeldt besøg.

Fødevarestyrelsen havde ellers lukket hendes biks, Fuglebjergaard, og givet hende påbud om at stoppe salget på webshoppen tidligere i juni.

Styrelsen nedlagde forbud, blandt andet fordi Camilla Plum producerer fødevarer på den økologiske gård uden den allermest basale foranstaltning inden for fødevaresikkerhed - rindende vand.

Dermed kunne ansatte ikke vaske deres hænder, inden de skulle tilberede og pakke madvarer.

Desuden var udstyr og lokaler møgbeskidte, og der groede mug i massive mængder, som styrelsen udtrykker det i sin kontrolrapport.

Over for Fødevarestyrelsen stejler Camilla Plum:

’Virksomheden oplyser, at de ikke forstår overtrædelsen af forbud om markedsføring via netbutik, idet kunder bestiller fødevarer i netbutik som pakkes i Landshop på Nørrebro og leveres til Fuglebjerggaard hvorfra afsendelse til den endelige forbruger foregår’, står der i kontrolrapporten.

Camilla Plum: Derfor forsvandt hun helt fra skærmen

Ifølge Jakob Munkhøj Nielsen, der er fødevarechef i Fødevarestyrelsen, er Camilla Plum ude på et sidespor.

- Forbuddet gælder både det, der foregår på gården, og hvad der i øvrigt er af salg fra virksomheden.

- Der er ikke tale om to virksomheder, og derfor gælder forbuddet på den måde, og der kan det godt være, at nogle varer, måske ikke er en direkte fare for forbrugerne, men forbuddet gælder ikke desto mindre hele virksomheden, siger han til Ekstra Bladet.

I dag har Camilla Plum taget myndighedernes ord til efterretning.

’Vi har midlertidigt lukket for netsalg af vores krydderier mv, men du kan få det hele i min landhandel i Jægersborggade 17, 2200 N . Vi regner med at åbne for netsalg igen i løbet af 2 uger’, skriver hun på webshoppens hjemmeside.