14.000 danskere i rørende gestus for Kim Larsen

14.000 danskere har tilkendegivet, at de her til aften vil sætte et lys i deres vindue for at ære Kim Larsen. Stifteren af begivenheden er overvældet over interessen

Kim Larsen er en mand, som de fleste danskere har et forhold til på den ene eller anden måde.

Det kan man især mærke, efter Kim Larsen søndag morgen sov stille ind.

Hans musik er blevet spillet vidt og bredt, folk har lagt blomster ved hans hjem og stamværtshus og æret ham på sociale medier.

Og kigger man ind ad folks vinduer her til aften, kan man også se, at Kim Larsens død har berørt utallige danskere.

En Facebook-begivenhed, der opfordrer folk til at sætte et lys i deres vindue for at hylde Danmarks nationalskjald, har på få timer fået mere end 14.000 deltagere.

Begivenhedsstifteren, Morten Rüsz, fortæller til Ekstra Bladet om baggrunden for at lave begivenheden, der refererer til Larsens sang 'Flyvere i natten' fra 1989. Sangen handler om at sætte et lys i vinduet til minde om Anden Verdenskrig.

- Jeg gik og slog græs og hørte Kim Larsen. Så tænkte jeg, at jeg ville sætte et lys i mit vindue, og det kunne være, at andre havde lyst til at gøre det sammmen. Derfor oprettede jeg begivenheden, siger han.

36-årige Morten oprettede begivenheden ved 15-tiden, og siden da er det strømmet ind med tilmeldinger. I skrivende stund er der mere end 14.000 deltagere i begivenheden.

- Det går sådan ret stærkt, siger han lettere overvældet.

Morten Rüsz oprettede begivenheden med en reference til Kim Larsens sang fra 1989 'Flyvere i natten'. Privatfoto

Soundtrack til vores liv

Morten Rüsz ser ikke sig selv som en usædvanlig stor Kim Larsen-fan.

- Jeg tror på en måde, at alle danskere har en særlig tilknytning til Kim Larsen.

- Fordi han på en eller anden måde har været det her soundtrack til vores liv, fra vi har været små, til at vi er blevet voksne, siger han.

Og han er ikke i tvivl om, hvordan han vil huske hele Danmarks gavflab.

- For mig står han som et ikon, som Dirch Passer gjorde det inden for dansk film.

Berørt

- Da jeg hørte, at han var død, blev jeg ret berørt, siger Morten, om da han fik nyheden.

- Det er altid trist, når nogen går bort. Men det er særligt nu, for det er nok det musik, man har hørt mest.

At der er så mange, der deltager i begivenheden, vidner for Morten om, hvad Kim Larsen betyder for danskerne.

- Det vidner om, hvor meget han betyder herhjemme for rigtig mange mennesker og rigtig mange generationer.

- Det bliver svært at finde en kendt person herhjemme, der appellerer lige så bredt som ham. Selvom han nogle gange havde markante holdninger til nogle ting, er det, som om han kunne samle landet.

Morten har svært ved at udvælge én Kim Larsen-sang som sin favorit, men han fremhæver 'Byens hotel' som noget helt særligt.

Lys i vinduet

Nedenfor kan du se nogle af de billeder af lys i vinduet, Ekstra Bladet har fået tilsendt her til aften.

