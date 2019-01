20-årige danske stjerner kan ikke være i fred: Nu køber de kæmpe palæ

Der er penge i at slå igennem som YouTuber.

Mange, mange penge.

Netop det har det 20-årige tvillingepar Emil og Mikkel Trier, der sammen har den populære YouTube-kanal TrierGaming, mærket på egen krop.

Men med populariteten på YouTube følger også flere ulemper.

I deres hjem i Randers har de nemlig haft svært ved at være i fred, og det har nu været medvirkende til, at de har taget en stor beslutning. De har nemlig købt en gigantisk liebhavervilla på landet.

Se også: Fans går amok over popstjerne: Sådan har du aldrig set hende før

Det fortæller de i et interview med JydskeVestkysten.

- Vi er udsatte i Randers, for folk går rundt om huset og kigger ind ad vinduerne, og børn ringer på døren. Vi vil gerne møde vores fans, når vi er ude i offentligheden, men når vi er hjemme, vil vi også gerne have vores privatliv og bare være Mikkel og Emil. Det kan vi være her i Dyrhave, fordi det ligger lidt isoleret, siger Mikkel Trier til JydskeVestkysten.

600 kvadratmeter

Men det er ikke hvilket som helst hus, de to tvillinger har kastet deres kærlighed på. De har nemlig skrevet under på købsaftale på en murstensbelagt liebhaver-villa på 600 kvadratmeter i Aabenraa med panoramavinduer og indendørs pool - nærmere bestemt i Dyrhave.

At huset er så stort, er der ifølge de to drenge en helt bestemt grund til. De håber nemlig, at de kan skabe et fælles hjem for flere danske YouTubere.

- Baggrunden for at købe huset er, at vi længe har drømt om at skabe et kreativt miljø for os og andre YouTubere. Vores arbejde er en del anderledes end så mange andres, og derfor kunne det være fedt at være sammen med andre YouTubere om at skabe noget godt indhold, siger tvillingerne til Ekstra Bladet.

- Ved at bo sammen i et stort hus, kan vi inspirere hinanden. Huset ligger utroligt dejligt tæt på skov og strand, så det tiltalte os da også en del, siger de to YouTubere videre.

Drømmehuset

Ifølge Emil og Mikkel Trier har de længe været interesserede i huset, men de har ikke haft mulighed for at købe det - før nu. Hvor mange penge, de præcis har givet for huset, vil de ikke afsløre. De får dog allerede nøglerne til huset i løbet af foråret.

Se også: Efter stort prisnedslag: Så meget fik dansk tv-par for luksus-lejlighed

Drømmen om et fælles mekka for YouTubere er Emil og Mikkel Trier allerede godt i gang med at realisere. Deres ven Alexander Husum, der er en af Danmarks største YouTubere med 350.000 følgere, flytter nemlig med ind i huset, og de håber, at der vil tiden vil komme flere til.

De tre kender hinanden godt og har i et par måneder boet sammen i Randers.

Selvom der bliver mere privatliv i det nye hus i Dyrhave, er trioen alligevel nødt til at tage deres forholdsregler.

- Det betyder rigtig meget, at vi også får lov at være private i vores nye hjem. Lige nu bor vi i et villakvarter med en masse børn, og det er et stort problem, for de banker hele tiden på og kaster ting på huset. Vi er blevet nødt til at få overvågning her i Randers, og det får vi også i Dyrhave, men det bliver rart at bo et sted, hvor vi kan være i fred, og hvor naboerne måske ikke rigtig ved, hvad det er, vi egentlig render rundt og laver, siger den 21-årige Alexander Husum til JydskeVestkysten.

Glade for fans

Over for Ekstra Bladet understreger Emil og Mikkel Trier, at flytningen ikke er direkte relateret til deres fans, men at det bliver rart at få mere ro.

- Vi er super glade for hver eneste følger, vi har, og købet og flytningen har intet at gøre med, at vi ønsker at komme væk. Huset er vores drømmehus og kunne ligeså godt have ligget i Randers som Aabenraa. Vi er faktisk blevet taget rigtig godt imod i Randers, men det er halvandet år siden, at vi for første gang så det her fantastiske hus, som vi nu har købt, siger de.

- Vi er altid glade for at møde vores følgere ude i offentligheden, men vi vil naturligvis gerne værne om vores privatliv, når vi er hjemme, ligesom alle andre, understreger de to YouTube-stjerner.

De tre YouTubere planlægger blandt andet, at de skal have indrettet et særligt studie i det store hus.