24-årig skuespiller: Det var en drømmerolle at spille mit eget idol

BERLIN(Ekstra Bladet): Den 24-årige svensk/danske skuespiller Alba August er nærmest født ind i filmens verden. Hun debuterede allerede som 8-årig i sin fars, den danske filminstruktør Bille Augusts film ’En sang for Martin’ i 2001, og som 17-årig årig medvirkede hun i sin mors, den svenske skuespiller og filminstruktør Pernilla Augusts film ’Beyond’. Siden har hun medvirket i 16 spillefilm eller tv-serier. Men nu springer hun ud i sit livs hidtil største rolle som selveste Astrid Lindgren.

- Selvfølgelig har jeg følt et stort ansvar, og det har også været krævende og krydret med lidt nervøsitet, at jeg skulle spille en så betydningsfuld karakter som Astrid Lindgren. Hun er jo nærmest en Gud i Sverige. Men det har været en drømmerolle at spille mit eget idol, fortæller Alba til Ekstra Bladet.

Krævende scener

- Der er nogle ekstremt krævende scener i den her film, blandt andet nogle sex-scener, hvor den unge Astrid dyrker sex med den lokale avis-redaktør samt en fødselsscene. Hvordan har det været at kaste sig ud i dem?

- Det har været afgørende, at der har været en indbyrdes tillid mellem Pernille og mig. Det gav mig mod til at lave de scener. Men det er jo ikke nødvendigvis en sex-scene, der er svær at lave. En mere almindelig hverdagsscene, hvor det handler om at finde ind til en bestemt følelse, kan være endnu sværere at lave.

Den unge rebelske Astrid kaster sig ud i en solo-dans til et bondebal i Småland i Sverige i 1920' erne. (Foto: Erik Molberg Hansen)

Den vilde dans

Alba fortæller i øvrigt, at hun elskede at lave en vild dansescene i filmen, hvor hun er til bondebal i Sverige. Her sidder mændene på stole på den ene side, og pigerne på stole på den anden side. Men ingen byder hende op til dansk. Og så kaster hun sig alligevel ud i en vild solo-dans på gulvet.

- Jeg elskede at lave den scene. Det var så sjovt. Jeg havde i øvrigt stået i flere timer foran spejlet for at øve mig, og så havde jeg også fået dansetræning af den danske danselærer Nicklas Bendixen. Det er helt klart en af mine yndlingsscener i filmen.

Alba August i rollen som den sprudlende og frigjorte unge Astrid Lindgren i filmen 'Unge Astrid'. (Foto: Erik Molberg Hansen)

- Hvilken bog er din favoritbog af Astrid Lindgren?

- Jeg voksede op med 'Madicken' omkring to søstre, der lever i deres egen fantasi og laver en masse skøre ting. Det var noget som jeg og min storesøster Asta sagtens kunne sætte os ind i, da vi var børn..

Hvad siger dine forældre til, at du har fået den her fantastiske hovedrolle?

- Mine forældre er stolte af mig. Men de har endnu ikke set filmen, siger Alba.

Og både Bille August og Pernilla August har grund til at være stolte. Deres datter Alba August leverer nemlig en fænomenal og meget overbevisende præstation i filmen 'Unge Astrid', hvor hun nærmest konstant er i kameraet i alle filmens minutter.