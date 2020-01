29 år og model: Her er Casper C's nye smukke 'kone'

Iben Hjejle og Lene Nystrøm har været der. Og nu er det så blevet den 29-årige model Camilla Lehmanns tur.

Til at spille Casper Christensens kone vel at mærke.

Når den tredje film i 'Klovn'-serien 'Klovn - The Final' har premiere torsdag i landets biografer, bliver det nemlig hende, der tager teten som Casper Christensens nye, smukke kone.

I filmen spiller hun rollen 'Fnug' og er gravid med Caspers barn.

Og den rolle glæder Camilla Lehmann, der til daglig arbejder som model, sig meget til.

Det fortalte hun, da Ekstra Bladet onsdag aften mødte hende på den røde løber til gallapremieren på 'Klovn - The Final' på Bremen Teater i København.

Her fortalte hun også, at hun selv altid har været 'Klovn'-fan.

- Jeg har set 'Klovn', siden jeg var teenager, og jeg kan huske, hvordan især drengene dengang prøvede at imitere Casper og Frank, fordi det var lidt 'cool', sagde hun og fortsatte:

- En bekendt opkaldte sågar sin hund efter Frank og Mias hund, Muffi, siger hun og understreger, at hun har glædet sig meget til rollen i filmen.

Her ses Camilla Lehmann på den røde løber. Foto: Jonas Olufson

Derfor har hun også nydt at spille rollen som Caspers nye udkårne.

- Det har været virkelig sjovt, og de (Casper og Frank, red.) har være så sindssygt gode til at tage os nye ind, så man følte sig velkommen.

- Der har jo været en del, der har været Caspers kone før dig? Hvordan er det at træde i Iben Hjejle og Lene Nystrøms fodspor?

- Ja, det må jo have været hårdt (at være Caspers kone, red.), for der er jo nogle stykker, der har givet op undervejs. Men nogen skulle jo påtage sig den opgave igen. Ej, det har været så sjovt, og de er jo både dygtige og søde alle mand, så det har været så naturligt at blende ind.

- Hvordan adskiller din rolle sig fra de andre koner?

- 'Fnug' er meget naiv og forelsket og vil bare gerne have, at Casper og alle andre har det godt. Hun ser det bedste i folk og tænker, at der altid er en god forklaring på alle de problemer, som Frank og Casper roder sig ud i, sagde hun og fortsatte:

- Og så skal man (forhåbentlig) tro på, at de virkelig vil hinanden, Casper og Fnug. True love, sagde hun videre.

Herunder kan du se mange flere billeder af Camilla Lehmann.

