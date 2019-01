40-årig tv-vært er gravid

Der er masser at smile af for tv-værten Cecilie Hother og manden Thomas.

De skal nemlig være forældre til endnu et barn. Det fortæller Cecilie Hother på Instragram, hvor hun viser babybulen frem.

- Det er koldt udenfor, men min voksende mave varmer. Thomas Honore skal være far til fire. Jeppe og Tobias skal være storebrødre igen. Ellinor skal være storesøster, og jeg skal være mor til to, skriver Cecilie Hother, der fortsætter.

- Jeg glæder mig så meget til at hilse på bønnen til sommer.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Cecilie Hother, men det er i skrivende stund ikke lykkedes. På sin blog uddyber hun dog den kommende familieforøgelse.

- Hele familien glæder sig. Og hvor er det dejligt endelig at kunne dele det, der for os er en dejlig nyhed. Jeg glæder mig til, min mave vokser. Jeg glæder mig til, vi kan få at vide, hvad køn vi skal have, skriver hun.

Allerede i forbindelse med sin første graviditet, fortalte Cecilie Hother, at hun betegnede de lykkelige omstændigheder som lidt af et mirakel.

Cecilie Hother har nemlig hormonsygdommen PCO.

- Jeg havde jo fået at vide, at det sikkert ville kræve hjælp på grund af min PCO. Men vi besluttede at give naturen en chance på et halvt år og forventede derefter at skulle gå i hormonbehandling og til sidst inseminering, og vi indstillede os på, at der ville gå et par år, før vi stod med en dejlig baby på armen, fortalte hun i 2016 til ALT for damerne.