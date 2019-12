41 års aldersforskel på dansk stjernepar: - Fuldkommen absurd!

41 år.

Så stor aldersforskel er der mellem det kendte, danske ægtepar bestående af den 94-årige komponist og pianist Bent Fabricius Bjerre og 53-årige Camilla Arndt.

Den store aldersforskel er noget, som parret selv er klar over, og som de også flere gange har måttet forholde sig til.

Det fortæller Camilla Arndt i podcasten 'Anden til Venstre'.

Se også: - Jeg har en alt for ung kæreste

- Det er fuldkommen absurd. Det synes vi jo også selv, når vi har tallene på bordet, siger Camilla Arndt blandt andet om aldersforskellen i podcasten.

Ifølge Camilla Arndt gør den store aldersforskel, at parret har en række forskelligheder.

- Vi er rundet af den tid, vi hver især er født og opvokset i, og hvad vi har med os. Det er da en forskel i sig selv, som man kan sige er aldersbetinget, siger Camilla Arndt.

Bent Fabricius-Bjerre sammen med Camilla Arndt på den røde løber til 'Rocketman'. Foto: Mogens Flindt

Begrænsninger

Samtidig påpeger Camilla Arndt i interviewet, at hun og Bent Fabricius-Bjerre dog også har en del ting tilfælles, og at de deler mange interesser. Blandt andet har de begge en stor interesse for musik og film.

Alligevel har den store aldersforskel også skabt en del begrænsninger for parret.

- Det er klart, jeg har ikke kunne foreslå, at jeg dødgerne ville bestige Mount Everest om to år. Det kan ikke lade sig gøre, så der er der da nogle begrænsninger, siger Camilla Arndt.

Aldersforskellen kan dog også skabe konflikter for parret. Især fordi Bent Fabricius-Bjerre ofte italesætter sin egen dødelighed og for eksempel siger: 'Det er fint, det holder min tid ud', når parret eksempelvis har fået installeret eller repareret noget i deres hjem.

- Det irriterer mig lidt, når han kan sige sådan noget. Der føler jeg mig unødvendig, at han sådan sætter en bremseklods op for mig. Følelsen af at der er noget dynamik, noget mobilitet i ens liv. At der hele tiden er noget i spil. Det kan jeg blive irriteret over, siger hun.

Se også: Bent Fabricius-Bjerre fortsætter milliontogt

Bent Fabricius-Bjerre og Camilla Arndt har været gift siden 2005. De to mødte hinanden til en julefrokost i 2003.

Her kom de ved en tilfældighed til at sidde ved siden af hinanden, og der opstod kemi.

- Det var ikke noget, jeg tænkte over dengang, men bagefter kan jeg godt se et forløb, der ligesom var forudbestemt. Var uafvendeligt, har Bent Fabricius-Bjerre tidligere skrevet om forholdet i sin biografi.

I 2004 lod Bent Fabricius-Bjerre sig skille fra sin daværende kone, Anne Fabricius-Bjerre.

To år efter det første møde blev Bent Fabricius-Bjerre og Camilla Arndt gift på græsplænen foran parrets hus i Hellerup.