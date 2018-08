44-årig skuespiller mor for første gang: Nu viser hun babyen frem

Mille Dinesen afslører: Han er far til mit kommende barn

'Rita'-skuespilleren Mille Dinesen har gennem hele sin graviditet holdt sine fans behørigt opdateret med billeder på Instagram af maven, der helt som planlagt er blevet større og større igennem de seneste ni måneder.

Nu er maven så blevet mindre igen, da Mille i fredags var igennem en veloverstået fødsel. Det skriver hun om på Instagram, hvor hun også deler et billede af den lille, søde fyr, der har fået navnet Eddie.

I opslaget takker hun personalet på fødegangen på Herlev Amtssygehus og skriver, at hun mangler ord, der præcist kan beskrive, den lykke hun føler netop nu.

Ifølge hendes opslag måler Eddie 53 centimeter og vejer 3.674 gram.

Mille Dinesen har tidligere fortalt, at det ikke har været helt nemt for hende at blive gravid, og at hun og manden har kæmpet i en årrække for at få det til at lykkes.

- I snart 12 år har vi kæmpet for at blive gravide. Det har tit været anledningen til at vi flere gange har måtte kaste håndklædet i ringen. Men kærligheden slap aldrig op imellem os. Nu er jeg gravid sammen med den mand jeg elsker - og vi har ikke været lykkeligere. Drømme går nogen gange i opfyldelse, skrev hun dengang.

Afsløringen af graviditeten fandt sted i februar måned i slutningen af en udsendelse af 'Natholdet' med Anders Breinholdt, hvor hun var medvært.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Mille Dinesen.

