52-årige Sigurd Barrett bliver far til seks

Sigurd Barrett må siges at gøre sit for at få befolkningstallet i vejret.

Den kendte tv-vært, entertainer og forfatter skal nemlig være far til sit sjette barn med sin 28-årige kæreste, violinisten Heidrun Petersen.

Det skriver Se og Hør.

- Jeg skal være far igen, jubler han til ugebladet.

- Vi glæder os SÅ meget! Det bliver jo Heidruns første og min nummer seks, men jeg bliver bare aldrig træt af børn, og jeg elsker babyer, tilføjer han

Sigurd Barrett har takket nej til Folketinget

52-årige Barrett har hele fem børn i alderen 13 til 24 med sin ekskone, Winnie Merete Barrett. De blev skilt 2011 efter 21 års ægteskab.

Familieforøgelsen betyder, at parret, der har været sammen i knap fire år, udskyder deres planlagte sommerbryllup 1. juni. Det er nemlig Heidruns terminsdato.

Kærlighedsfesten er i stedet flyttet til næste år, forklarer den kommende far til seks, der kun har to hjemmeboende børn tilbage i 'reden' i Valby.

Sigurd Barrett fotograferet i hjemmet i Valby. Foto: Linda Johansen

Sigurd Barrett har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at det er vigtigt for ham at blive gift med sin 24 år yngre kæreste.

– At blive gift er for mig en manifestation af, at nu er det ikke længere en test. Nu er prøveperioden slut, nu vil vi faktisk være sammen. Vi har jo været kærester i tre år, og så syntes jeg, at det var et naturligt skridt. Så friede jeg til Heidrun i begyndelsen af sommerferien på Nekselø. Og hun sagde heldigvis ja, hvilket jeg er glad for. Vi skal giftes i Thorshavn på Færøerne, og det glæder jeg mig rigtig meget til, sagde han i september 2018.

Sigurd Barrett er især kendt for børneprogrammerne 'Sigurds Bjørnetime'. Foto: Claus Bie

