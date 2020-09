85-årig 'Pyrus'-stjerne gør comeback

Der er præcis tre måneder til juleaften, og hos Scanbox Entertainment og produktionsselskabet Deluca Film er man allerede i julestemning.

De offentliggør nemlig traileren til familiefilmen 'Julemandens datter 2: Jagten på Kong Vinters krystal', som har biografpremiere 12. november.

Det er et stjernespækket cast og et hold rutinerede skuespillere, som pryder plakaten:

Mia Lyhne og Martin Buch, kendt fra henholdsvis 'Klovn' og 'Rytteriet', spiller julemandsparret Claudia og Julius.

Rollen som Kong Vinter indtager Henning Jensen. Også Ulf Pilgaard er på rollelisten, og det samme er den rutinerede juleskuespiller Paul Hüttel, der er kendt for sin rolle som Gyldengrød i Pyrus-universet - både i de fire julekalendere og i spillefilmen fra 2000.

'Julemandens datter 2: Jagten på Kong Vinters krystal' efterfølger den første film i fortællingen om pigen Lucia, som er datter af selveste julemanden.

Paul Hüttel spillede rollen som Gyldengrød i 'Pyrus'. Foto: Ole Buntzen

Lucia er den første pige nogensinde på Den Internationale Julemandsskole, men hun får meget andet end julestudier i hovedet, da Kong Vinters magiske krystal, der giver kræfter til alle julemænd, bliver stjålet.

Lucias bedste ven kommer under mistanke for tyveriet, og Lucia er den eneste, der tror på, at han er uskyldig. Men da de leder efter den rigtige tyv, kommer de to venner - spillet af de unge talenter Ella Testa Kusk og Bertil Smith - på sporet af et hemmeligt broderskab, der ønsker at slukke julen for evigt, lyder det i pressemeddelelsen.

'Julemandens datter 2: Jagten på Kong Vinters krystal' får biografpremiere 12. november.