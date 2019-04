Åbner eksklusiv natklub i whiskybæltet

Sangerinden Lene Nystrøm har gang i et omfattende projekt for tiden.

Snart slår Aqua-stjernen nemlig dørene op for en ny natklub med navnet Pangea i Skovriderkroen på Strandvejen i Charlottenlund, der både skal danne rammen om en restaurant og natklub for folk over 30 år.

Det afslører hun på sin Instagram-profil.

'Jeg er så spændt på at se, hvordan tingene går fremad med Pangea. Det er skønt at se stedet komme til liv med de smukke farver, tapeter og fliser. Jeg kan ikke vente til at byde jer velkommen indenfor, så denne bygning kan få nyt liv', skriver hun til et billede af sig selv på natklubben, hvor hun ligeledes afslører, at Pangea åbner 11. maj.

I spidsen for den nye klub står ud over Lene Nystrøm den mangeårige klubarrangør Kim Thurman, der blandt andet står bag cocktailbaren Dandy, og koncernen Rekom.

Idéen bag Pangea er, at man kan spise og feste under samme tag, og man vil som gæst på stedet kunne sidde ved bordene, så længe man vil. Holdet bag Pangea vil appelere til folk over 30 år og dem, der sætter pris på at bruge en hel aften det samme sted uden at skulle transportere sig fra et sted til et andet.

Lene Nystrøm er forsanger i ikoniske Aqua. Foto: Ole Steen

Har overvejet længe

Til Berlingske fortæller Aqua-Lene, at hun længe har overvejet at investere i en natklub.

- Jeg er blevet spurgt flere gange, om jeg ville investere i den slags, men jeg sagde ja til det her, fordi Kim (Thurmann, red.) er den bedste, og jeg er smigret over, at han gerne ville have mig som partner, fortæller Lene Nystrøm til avisen.

- Og så er Skovriderkroen en ikonisk bygning, som ligger så smukt, og vores klub kommer til at tilbyde noget andet, end dem der ligger inde i byen. Vi vil gerne have en hyggelig stemning, hvor tjeneren kan huske dig fra sidst, og hvor det er lidt ligesom at komme hjem, siger hun videre.

Også Kim Thurman er begejstret for det nye samarbejde.

- Vi vil forføre folk til at feste og danse, når restaurantoplevelsen slutter, og natten tager over - og vi stopper ikke før klokken fire om morgenen, siger han til Berlingske.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Lene Nystrøm og hendes manager i forbindelse med åbningen af den nye klub, men uden held.