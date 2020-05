Åbner helt op: - Det er fint at være alene

Nu får danskerne mulighed for at lære Elvira Pitzner bedre at kende, når hun inviterer seerne helt tæt på livets glæder og udfordringer i reportageserien 'Bare Elvira', der har premiere søndag 17 maj.

Elvira Pitzner har senest været aktuel i serien 'Diamantfamilien', men nu står hun for første gang på egne ben.

- Det er fint at være alene. Jeg tænker ikke så meget over, at det bare er mig. Jeg har en masse spændende ting i mit liv, man kan følge med i. Det her er et program, der viser et større perspektiv og et større billede af, hvem jeg er, siger Elvira Pitzner til Ekstra Bladet.

Se også: Stor festival scorer verdensnavn

Selvom Elvira Pitzner får sit eget program, er det ikke nyt for hende at lave reportageserier.

- Jeg synes, reportage er noget af det fedeste. Jeg synes, reality er sjovt, men jeg vil klart foretrække reportage. Det er ærligt, ægte og meget relaterbart, siger Elvira Pitzner.

'Bare Elvira' har premiere på Dplay søndag 17. maj. Foto: Per Arnesen/Discovery Networks Danmark.

Independent powerwoman

I programmets første afsnit ser vi blandt andet Elvira Pitzner købe sit første hus. Selvom Elvira Pitzner jubler over sit første huskøb, glæder hun sig til at vise resten af Danmark en ny side af sig selv.

- Det er stort. Jeg er meget stolt af mig selv. Det er en anden Elvira, I får at se. Jeg får lov til at vise en anden side af mig selv karrieremæssigt. Man får lov til at se, hvordan jeg tjener penge og ikke kun bruger dem, siger Elvira Pitzner og tilføjer:

- Det er en mere independent business-powerwoman over det her program i takt med, at jeg er blevet ældre og har et nyt foretagende.

Se også: Nye godkendte navne: Dit barn kan nu hedde Piphat

Discovery Network Danmarks har længe været blandt de førende, når det gælder kendisreportager. De har også programmerne 'Remee & Mathilde', 'The Olsens' og 'Bendtner & Philine'.

- Det er stærke og fængende fortællinger fra virkeligheden, der er interessante at få et indblik i. De her programmer kan på mange måder lidt af det samme som god fiktion, fordi man som seer bliver grebet af personerne. Man får lyst til at blive hængende, fordi man bliver nysgerrig på de mennesker, der hele tiden åbent og ærligt viser nye sider af sig selv, siger Pil Gundelach Brandstrup, der er programdirektør på Discovery Networks Danmark til Ekstra Bladet.

'Bare Elvira' har premiere på Dplay søndag 17. maj kl 10.00.