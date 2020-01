Åbner op efter brud: - Der er masser af kærlighed

Skuespillerinden Mathilde Norholt gik ind i 2020 som single, efter skuespillerinden 30. december offentliggjorde på Instagram, at det var slut mellem hende og kæresten gennem flere år, Kristian Errebo Krantz.

'Kristian og jeg har besluttet os for at gå hver til sit. Vi forbliver venner og familie, men er ikke kærester mere. Det har været den hårdeste beslutning, men for det bedste. Det har været længe undervejs, og først nu er vi klar til at dele det. Kærlighed er evig, men foranderlig', skrev hun på det sociale medie.

Siden har 36-årige Mathilde Norholt ikke talt om bruddet, men nu sætter hun lidt flere ord på det hele over for Ekstra Bladet. Det gør hun til pressemødet på den nye omgang af 'Dirty Dancing'.

- Jeg har det godt, siger hun og fortsætter:

- Vi er gået fra hinanden, men tingene er gode, fortæller skuespillerinden og slår fast, at ekskæresterne er kommet godt ud på den anden side efter bruddet.

Datteren har det godt

Mathilde Norholt og Kristian Errebo Krantz har sammen datteren Polly på to og et halvt år.

- Hun har det godt. Hun er en sej, lille en. Så det er dejligt, smiler Mathilde Norholt.

Hun fortæller, at de har fundet en god løsning omkring datteren, men skuespillerinden ønsker dog ikke ikke at gå i detaljer omkring det.

- Jeg synes, det er lidt for personligt, siger hun og fortsætter:

- Men som jeg også skriver på Instagram, så er vi gode venner, og der er ikke noget. Der er stadig masser af kærlighed, men vi skal bare ikke være kærester, slår hun fast.

Den 36-årige skuespillerinde ser frem til igen at indtage rollen som Frances 'Baby' Houseman. Foto: Linda Johansen

Nørdet kærlighed

Til september er Mathilde Norholt igen klar på de skrå brædder, når hun indtager rollen som Frances 'Baby' Houseman i 'Dirty Dancing'.

Den rolle havde hun også, da musicalen først kom til Danmark i 2015, og hun glæder sig i den grad til at være en del af det populære univers igen.

- Der er jo noget nørde-kærlighed til denne film og forestilling, som er ret rørende. Jeg tror, man får lov til at opleve det samme, hvis man spiller en eller anden Marvel-superhelt. Der er den her totale hengivenhed omkring materialet, og man kan mærke, at folk bliver rørte og synes, at det er vidunderligt.

- Det er jo sjovt. Silas (Holst, der spiller den anden hovedrolle, red.) og jeg har talt om, at det er lidt ligesom at spille tennis med publikum. De kender det så godt, så det bliver sjovt og rørende at give folk den gave igen, siger Mathilde Norholt.

Eleanor Bergstein, der står bag 'Dirty Dancing', var også til stede til pressemødet, og hun kommer også til at være med i de første uger af prøverne, når de går i gang til sommer.

- Jeg tror, det bliver en gave. Hun siger, at hun har baggrundsviden til alle figurer - også de helt små - og jeg synes, det er rørende. Det er igen det nørdede, der kommer ind, og jo mere vi kan nørde, jo bedre en forestilling kan vi give publikum. Det glæder jeg mig til, siger Mathilde Norholt.

Karina Frimodt, Mathilde Norholt og Silas Holst sammen med 'Dirty Dancing'-skaberen, Eleanor Bergstein, som skal hjælpe dem under prøverne. Foto: Linda Johansen

Det er ikke kun 'Dirty Dancing', som skuespilleren ser frem til i 2020.

- Jeg kan ikke løfte sløret for noget endnu, men det ser godt ud. Der kommer til at ske gode ting, men jeg kan ikke sige noget om det, lyder det hemmelighedsfuldt fra hende.

'Dirty Dancing' får premiere i Scandic Falkoner den 10. september 2020.

