Åbner op om brud: Jeg bliver egoistisk

Da Emilie Hoffmann og Casper Balo kom hjem fra deres deltagelse i 'Paradise Hotel' slog det gnister imellem dem, men der gik ikke lang tid før parret måtte lade sig skille.

Under coronakrisen flyttede Emilie Hoffmann fra Fyn og hjem til Casper Balo i Aarhus, men Emilie kunne hurtigt mærke, at hun ikke var færdig med at være alene. Det var en af grundene til, at parret besluttede, at de ikke skulle bo sammen.

Over for Ekstra Bladet fortæller Emilie Hoffmann, at det var hende, der måtte tage den svære beslutning at gå fra Casper Balo.

- Når man er kærester skal der være nogle følelser og dem mistede jeg lidt. Jeg havde brug for at være mig selv. Hvis vi skulle fungere som kærester, skulle vi også kunne bo sammen og derfor ved jeg, at det var det helt rigtige at gå fra hinanden. Jeg har brug for mit space, siger Emilie Hoffmann.

Se også: Dansk tv-par går fra hinanden

Se den tidligere vinder, Lenny Pihl, grille årets 'Paradise'-deltagere ved forpremieren. Video/redigering: Lars Sejr/Signe Skov

Det var hårdt

Emilie Hoffmann havde gået med tankerne et stykke tid, før hun luftede dem for Casper Balo. Hun var dog ikke bekymret for at fortælle ham det, og sammen havde de også en god snak.

Men selvom, hun ikke var bekymret for snakken, var det stadigvæk svært for hende at skulle knuse hans hjerte.

- Det er lige så hårdt at være den, der siger stop. Man ved, at den anden part er glad for en, og så skal man knuse et andet hjerte. Der var flere, der sagde, at jeg ikke kæmpede nok, men så ville det ikke være for min egen skyld. Man kan nemt blive påvirket, derfor er det vigtigt at mærke efter, siger Emilie Hoffmann.

Artiklen fortsætter under billedet...

Emilie Hoffmann har deltaget i den seneste sæson af 'Paradise Hotel'. Foto:Linda Johansen

Den rigtige beslutning

Emilie Hoffmann er ikke i tvivl om, at det var den rigtige beslutning at gå hver til sit. Hun er nemlig et sted i livet, hvor hun ikke vil gå på kompromis med tingene.

- Jeg er ung og vil gerne være en fri fugl. Jeg bliver bare egoistisk og tænker på mig selv. Hvis noget stopper mig, kan jeg godt blive trodsig. Jeg vil ikke lægge låg på mig selv mere. Nu kan jeg gøre, hvad der passer mig. Jeg har ingen at tage hensyn til, siger Emilie Hoffmann.

Her er hemmeligheden

Dårlig timing

Emilie fortæller også til Ekstra Bladet, at det ikke var planen at finde kærligheden, da hun rejste til Mexico for at deltage i 'Paradise Hotel'.

- Det var bare dårlig timing, at jeg stødte ind i Casper, men jeg blev jo vild med ham, og så vender bøtten jo lidt, siger Emilie Hoffmann.

I dag snakker Emilie Hoffmann og Casper Balo ikke sammen, men der er intet ondt mellem parret.