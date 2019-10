Åbner op om dyster fortid: Far slog mors kæreste ihjel

Den står som regel på store smil og godt humør, når 'Den store bagedyst'-finalisten Micki Cheng rammer skærmen.

Men i aftenens afsnit af 'Til middag hos' åbner han op om en barsk familietragedie: At hans far slog hans mors kæreste ihjel og brændte liget.

- Min mor og far blev skilt, da jeg var ni-ti år gammel, og jeg husker ikke så meget, hvad der skete, men det korte af det lange er, at min far slog min mors kæreste ihjel, brændte ham oppe i Blokhus, har fået en dom for det og sagt, at det var ham, der gjorde det, siger 30-årige Micki Cheng i programmet og fortsætter:

- Min mors nye kæreste var ikke en god fyr. Min mor tog en tur til Vietnam efter skilsmissen for at komme væk fra det hele og få et afbræk, og min mors veninde passede på os. Så kommer ham her kæresten og siger: 'Hvor er hun?', og veninden siger: 'Det fortæller jeg dig ikke'. Ham her bliver skidetosset og siger: 'Så tager jeg børnene, og så ved jeg ikke, hvad jeg gør ved dem'.

- Det reagerer hun på, min mors veninde, og ringer til min morfar, der ringer til min far, som ringer til vores skole og siger, at de skal sende os hjem lige nu. Det, jeg så har fået fortalt efterfølgende, også af pædagogerne, det er, at han dukkede op ti minutter senere for at hente os.

Forsiden på Ekstra Bladet 13. oktober 2015.

Mørkt hul

Faderen modtog en dom på 12 års fængsel for drabet, der fandt sted i 1999 og kostede 23-årige Van Long Nguyen livet. Det forkullede lig blev fundet af forbipasserende strandgæster seks dage efter drabet.

Ekstra Bladet kunne som de første fortælle Mickis historie i 2015, hvilket den kageglade tv-personlighed sagtens kan huske, da han tager telefonen.

- Det var på ingen måde behageligt at se sit ansigt på en løbeseddel. Meget kan man prøve i sit liv, men lige det der sker ikke så ofte. Det var en oplevelse, siger han.

Se også: Mistede fem kammerater: - Jeg har mareridt hver nat

Han fortalte sin historie i programmet i håbet om, at han på den måde kan hjælpe andre, der står i en svær situation.

- Det er aldrig nemt at snakke om ting, der er så voldsomme, og som har haft så stor betydning for ens liv, som det har haft. Men hvis jeg kan fortælle min historie og vise, at man kan komme op af det mørke hul, når det ser allersortest ud, så gør jeg gerne det. Jeg fortæller jo ikke historien som det første, når jeg møder en ny kollega, men hvis folk spørger, svarer jeg gerne, siger Micki Cheng.

Micki Cheng fortæller om den tragiske familiehistorie i programmet. Foto: Bjørn Jakobsen/Nent Group

Han fortæller, at familien forsøgte at afskærme ham fra, hvad der var sket. Han var på et weekend- eller ferieophold hos en ven, og da han kom hjem, var hans var i fængsel.

- Jeg fandt først ud af, hvad der var sket senere hen. Min far var i fængsel, og min mors kæreste var væk, men jeg har ingen tidsfornemmelse, forklarer han.

Se også: 'Årgang 0'-stjerne mobbet: Måtte forlade skolen

Hvad ville der være sket?

Micki Cheng har brugt de sidste 20 år af sit liv på at kæmpe for at blive et bedre og mere positivt menneske, hvilket man da også kan se, når man oplever ham på skærmen. Allerede da han nåede teenagealderen, begyndte han at lægge sit fokus på skolen i stedet for sin fars gerning, men han erkender, at den ikke gjorde det nemmere at være Micki.

- Det har aldrig været noget, jeg har talt højt om, og jeg har altid været ked af det, der skete. Mine skolelærere og mine nærmeste var de eneste, der vidste det. Jeg har ikke haft lyst til at tale om det, for det åbner op for ting og sager, ubesvarede spørgsmål og følelser, som man har gravet ned, siger Micki Cheng og fortæller, at han føler sig som et offer i sagen.

- Jeg har ikke haft en faderfigur i mit liv. Det har været hårdt, når jeg hos mine kammerater har kunnet se deres mor og far hygge sig. For det havde jeg ikke selv, forklarer han.

Denne uges hold i 'Til middag hos': Kirsten Skaarup fra 'Landmand søger kærlighed', Micki Cheng fra 'Den store bagedyst', Philip May fra diverse realityprogrammer og Rachel Ellebye fra 'Årgang 0'. Foto: Bjørn Jakobsen/Nent Group

Da Ekstra Bladet beskrev sagen tilbage i 2015, fortalte Micki Cheng, at han ikke vidste, hvor han ville være i dag, hvis ikke faren havde skudt moderens kæreste - noget, han dengang ikke ønskede at uddybe. Her fire år senere fortæller han, at det var en reference til det uanmeldte besøg på skolen.

- Det, jeg mente dengang, var, at tænk hvis han var kommet for at hente os, havde taget os med, og vi ikke var blevet sendt hjem. Hvad ville der så være sket? Der er rigtig mange ubekendte, siger han.

Se også: Gik helt ned: Det var 24 timer i døgnet

Find det positive

Faderen blev idømt 12 års fængsel, men blev ifølge Micki Cheng løsladt efter otte eller ni år. Han døde for to år siden, men inden da nåede de at få opbygget et forhold.

- Efter han kom ud, byggede vi stille og roligt forholdet op igen. Når man kommer fra en traditionel asiatisk familie, så taler man ikke om følelser og sådan nogle ting, men vi fik talt en smule om det, og så har jeg sagde 'okay, jeg får det, jeg kan få, accepterer det og kommer over det'. Så vi endte med at få et rigtig godt forhold, og mine forældre kunne også godt sammen, siger han og runder af:

- Grunden til at jeg vælger at åbne op for ting som det her, voldsom og hård mobing samt det at springe ud, er for at fortælle folk, at det er okay, og at de ikke er alene. Der er andre, der i dag har det værre, end jeg havde dengang. Det er for at sige, at der er håb, man skal bare have vilje til at komme derhen. Det, jeg har levet rigtig efter, er at finde glæde i de ting, der gør mig glad. Om det så er en jordbærtærte eller en kattekilling. Det har virket for mig at fokusere på det positive.

'Til middag hos' kan ses mandag til torsdag på TV3.

Læs meget mere om den voldsomme drabssag herunder: