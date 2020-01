Åbner op om stress: - Måtte trække stikket

Da 'Løvens Hule' rullede over skærmen torsdag aften på DR, fortalte Mette Neerup Mariager bag virksomheden That's Mine, at hun havde været ramt at stress og havde fået to blodpropper.

Det fik Jesper Buch til at fortælle, at han også på et tidspunkt havde været meget presset i sit karriereliv, og at han havde oplevet, at det havde flimret i venstre arm, idet han kørte sig selv for hårdt.

Også Jacob Risgaard åbner nu op over for Ekstra Bladet om sine oplevelser med stress i en travl hverdag.

- Jeg er aldrig gået ned med stress og været sygemeldt. Jeg har dog oplevet, at min krop har fortalt mig, at jeg var nødt til at tage en pause, så det ikke ville gå galt. Det er et par år siden, og der måtte jeg så lige trække stikket og tage fire ugers ferie. Der kunne jeg godt mærke, at jeg lige skulle passe på mig selv. Men efter ferien var jeg så klar igen, fortæller 42-årige Jacob Risgaard.

Jacob har aldrig oplevet at gå ned med stress, da han altid har taget tingene i opløbet. Foto: DR

- Man skal lytte til sin krop, og det er også en god ide at tage en pause fra computeren og tage i fitnesscenteret eller lave noget andet motion. Kost og træning betyder mere, end man tror. Og det samme gør en god balance mellem arbejde og familieliv, fortsætter han og tilføjer:

- Jeg må indrømme, at jeg også har ændret mig gennem årene. Som 20-30årig kunne jeg godt knokle 20 timer i døgnet uden problemer, men efter jeg er rundet de 40 år, kan jeg godt mærke, at jeg ikke kan køre i samme hastighed. Det skal man lige vænne sig til.

Mia Wagner har tidligere fortalt, at hun har været alvorligt ramt af stress. Foto: Per Arnesen.

Ændret ledelsesform

Jacob fortæller, at han gennem årene har fundet ud af, at der er flere ting, der sammen udgør, at man kan opleve stress i en travl hverdagen.

-Jeg tror meget på, at stress opstår, hvis man også har problemer i privatlivet. Det kan man som menneske ikke holde til, at man skal kæmpe begge steder. Så jeg tror, det er enormt vigtigt, at stressede folk finder ud af, hvad den reelle grund til stress er. Det kan jo godt være, at det faktisk ikke er arbejdet, forklarer han.

- Jeg har generelt bare fået mere respekt for det hele menneske, for man er nok heller ikke ret effektiv, hvis ikke man er lykkelig på hjemmefronten. Der har jeg ændret holdning og ledelsesform gennem årene, fortsætter han og fortæller, at en god måde at undgå stress på også kan være at tale med en professionel.

- Jeg havde en god stresscoach, Trine Holm, som jeg gik en lang tur med. Hun fortalte mig, hvor vigtigt det er at trække vejret i to minutter uden at tænke på andet. Også hvis man er vred over noget, frustreret eller lignende, så hjælper det virkelig. Det kan være en god ide at tale med nogen om det. En mentor, en coach eller et eller andet, forklarer han.

