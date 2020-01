Åbner op: - Vi er ikke uvenner længere

I lang tid var realitystjernerne Linse Kessler og Gustav Salinas ganske fine venner, og tv-seerne har blandt andet tidligere været med dem på tur i realityserien ‘Gustav & Linse på udebane’, men forholdet mellem Linse Kessler og Gustav Salinas led siden et alvorligt knæk. Så alvorligt, at de i flere år ikke har været på talefod.

Uvenskabet opstod, da Gustav Salinas tilbage i 2017 mødte op til en premiere iført pels og ledsaget af smykkedesigneren Mai Manniche, som Linses datter, Geggo, og svigersøn, Cengiz, på daværende tidspunkt kørte en sag imod.

Men fredag aften deltog både Linse Kessler og Gustav Salinas i Reality Awards 2020, og her blev der givet kindkys til den helt store guldmedalje.

Kæmpe brøler

Til Ekstra Bladet fortalte Linse Kessler i den forbindelse, at de to langt om længe har sluttet fred.

- Vi er blevet gode venner igen, og vi er ikke uvenner længere. Det er så dejligt. Vi talte sammen til Stjerneboksning. Der var magi i luften der, sagde hun og fortsatte:

- Det var også så åndssvagt det, vi blev uvenner over. Vi bor ikke i nærheden af hinanden, og vi snakker ikke sammen, og så er det bare nemt at være uvenner enormt længe. Han gik forbi mig og sagde 'hej', så sagde jeg 'hej'. Så sagde jeg, om vi ikke skulle glemme det hele, og så sagde han 'jo, skatter'. Så det var bare dejligt, sagde hun med et stort smil.

Linse Kessler har tabt sig otte kilo efter en periode, hvor hun har haft meget travlt. Foto: Anthon Unger

Travlt program

På den røde løber fortalte 'Familien fra Bryggen'-stjernen desuden, at hun i øjeblikket har meget travlt.

Det er således heller ikke mere end et par uger siden, at Linse Kessler fortalte, at hun grundet travlhed ville droppe Veganski - en vegansk takeaway-restaurant, som hun var ved at åbne.

På den røde løber uddybede hun den beslutning og fortalte, at hun ikke fortrød et sekund.

Linse trækker stikket

- Jeg har gang i alt for meget. Derfor droppede jeg Veganski. Det er jeg rigtig glad for. Det kostede en formue, så nu håber jeg, at jeg kan få den solgt, så jeg ikke skal gå og betale husleje de næste mange år, sagde hun og fortsatte:

- Det har været for stressende. Jeg havde min bog, min Lenina Coleman-linje og så Veganski, hvor jeg havde mistet hende, der skulle lave maden. Så det var alt for meget. Jeg tabte otte kilo. Men det var også okay, for jeg vejede 90. Jeg fandt ud af, at 80-82 er det perfekte for mig. Så nu passer jeg bare det, jeg har, sagde hun videre med et grin.